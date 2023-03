The Last of Us Stagione 2, i fan hanno già trovato la loro Abby perfetta

La serie HBO su The Last of Us arriverà al gran finale della prima stagione tra una manciata di giorni, sebbene i fan stanno già pensando a chi potrebbe interpretare Abby nella Stagione 2 dello show.

La prima serie, che racconta la storia del primo videogioco (che trovate nel remake PS5 su Amazon) ha messo quasi tutti d’accordo, anche sulle scelte del cast.

Ora, dopo che alcune settimane fa i fan avevano già rivelato un nome per l’attrice che potrebbe vestire i panni della nemesi di Ellie, è il momento di andare ancora oltre.

Come riportato anche da Games Radar, infatti, gli appassionati si son riversati sui social per esprimere le loro preferenze per quanto riguarda la star che dovrebbe interpretare Abby.

The Last of Us non ha ancora concluso la sua prima stagione, ma questo non ha impedito ai fan di condividere il loro fanta-casting per la seconda stagione.

Mentre il finale si avvicina rapidamente, uno spettatore suggerisce che la star di House of the Dragon, Emma D’Arcy, sarebbe la scelta migliore per interpretare Abby Anderson, ossia uno dei personaggi principali di The Last of Us Part II.

«Finalmente un buon fan-casting. Inoltre, come sappiamo, a HBO piace ingaggiare i propri ex allievi», ha risposto un utente, riferendosi al fatto che i protagonisti dello show, Pedro Pascal e Bella Ramsey, sono apparsi in precedenza anche in Game of Thrones.

Anche molti altri fan su Twitter sembrano essere d’accordo. Ecco alcune reazioni sul tema, poco sotto.

i’m going to start my emma d’arcy playing abby on season 2 of tlou petition now — shan (@unearthlydina) January 19, 2023

emma d’arcy getting ripped and playing abby anderson for tlou s2 i fully support it pic.twitter.com/h0hN6jCEeB — cloocifer is a fan (@WanderMaximoff) January 18, 2023

you don’t understand I literally NEED to see emma d’arcy play abby from tlou2 in the live action. i’ve never prayed but please god pic.twitter.com/BKLuoUg0Qg — Anaïs (@cahuenasreads) October 4, 2022

L’idea della Darcy, però, non è piaciuta a tutti: «Se c’è una cosa che vorrei che si imparasse dal successo di Bella e Pedro in questo show, è capire che c’è di più nel casting che trovare un attore che assomigli al personaggio che deve interpretare», ha commentato un fan.

Restando in tema, ricordiamo che Bella Ramsey ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di The Last of Us Stagione 2.

Ma non solo: Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.

Nella nostra recensione della prima stagione vi abbiamo invece raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»