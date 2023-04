The Last of Us verso la Stagione 2 e oltre: «c’è un bel po’ di storia da raccontare»

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, sebbene a quanto pare già è tempo di parlare della Stagione 2 e oltre.

Lo show ci ha permesso di rivivere la storia del primo capitolo della serie omonima targata Naughty Dog (che trovate anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno sicuramente soddisfatto critica e pubblico.

Dopo che Craig Mazin e Neil Druckmann hanno confermato la Stagione 2 della serie principale, a quanto pare già si pensa alle stagioni successive.

Come riportato anche da PSU, infatti, Mazin ha ribadito che sono in programma altre stagioni oltre la seconda, attualmente in pre-produzione.

Lo showrunner dell’acclamata serie HBO The Last of Us ha dichiarato che la serie andrà in onda oltre la seconda stagione, affermando che c’è ancora molta storia da raccontare.

Al momento si prevede che la seconda stagione non sarà trasmessa almeno fino alla fine del 2024, in quanto seguirà parte degli eventi di The Last of Us Part II.

Mazin ha precedentemente affermato che gli eventi di quel gioco richiederanno più di una stagione per essere coperti e, parlando durante un panel al NAB di Las Vegas durante lo scorso fine settimana, l’autore ha fatto notare che c’è «un bel po’ di storia da raccontare», senza aggiungere nulla.

«Il nostro piano è di occuparci non solo di un’altra stagione. Dovremmo essere in giro per un po’», ha spiegato. In precedenza, Mazin ha dichiarato di non sentirsi vincolato dal materiale di partenza per quanto riguarda la gestione del destino di Joel nella seconda stagione, quindi è possibile che il suo ruolo nella storia possa cambiare.

Con la Stagione 2 Craig Mazin e Neil Druckmann potrebbero “giocare” con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se il personaggio Abby farà la sua apparizione sin da subito.

Ad ogni modo, è confermato che Bella Ramsey riprenderà il ruolo di Ellie anche nella seconda stagione, che adatterà – anche solo in parte – la storia di TLOU Part II.