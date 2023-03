The Last of Us, Abby potrebbe non apparire nella Stagione 2

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata a conclusione, tanto che i fan sono già pronti a vivere le vicende della Stagione 2 in uscita prossimamente (manca ancora una data di rilascio effettiva al momento in cui scriviamo).

Lo show ha raccontato la storia del primo videogioco della serie (che potete vivere in prima persona anche nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno mostrato grande stile e qualità.

In attesa che esca l’edizione di The Last of Us 4K UHD Blu-ray – che promette circa 3 ore di contenuti speciali – emergono ora i primi dettagli sulla serie che tratterà parte delle vicende della Part II.

Ora, dopo che una recente teoria di The Last of Us relativa al personaggio di Abby è stata smentita da Neil Druckmann in persona, è lo showrunner Craig Mazin a parlare del personaggio nella Stagione 2.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, Mazin potrebbe giocare con la linea temporale della Part II, tanto che non è chiaro se e quando Abby Anderson apparirà nella serie.

L’autore ha infatti dichiarato di non essersi “impegnato” a inserire la storia di Abby nella prossima stagione dello show, lasciando intendere che potremmo concentrarci su di lei solo nella terza stagione.

In un’intervista con Collider, è stato chiesto a Mazin se incontreremo o meno Abby nella seconda stagione e, anche se questo poteva essere dato per scontato, la sua risposta indica che la scelta non è ancora stata presa.

«Tutto quello che posso dire è che Neil [Druckmann] e io adatteremo la storia alla televisione, come meglio crediamo», dice Mazin. «Sembra probabile che vengano ritratti i personaggi principali che sono cruciali per la trama, ma no, al momento è troppo presto per impegnarmi in qualcosa di stampato, mettiamola così».

Come per alcuni dei cambiamenti più importanti apportati nella prima stagione (Bill e Frank, Kathleen, ecc.), sembra che nulla sia fuori discussione per la seconda. L’impressione è che Mazin e Druckmann lavoreranno su ciò che meglio si adatta alla televisione, piuttosto che concentrarsi sul mantenere tutto come nei giochi.

Abby è in ogni casa sempre stata un personaggio molto discusso, così come è recente la notizia del fantacasting relativo all’attrice che sarà chiamata a interpretarla nella Stagione 2.

Ma non solo: sempre restando in tema, un fan avrebbe notato un riferimento al personaggio in questione nascosto nella Part I, più precisamente nel contenuto extra Left Behind.