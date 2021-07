The Last of Us serie TV, Tommy svela un dettaglio che “toglie il fiato”

La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO, dopo avere scelto registi ed attori principali, è ormai entrata nella fase di produzione vera e propria dello show.

L’adattamento televisivo di The Last of Us è sicuramente uno dei più attesi dai fan di tutto il mondo, tra i quali sappiamo esserci anche Jeffrey Pierce, l’attore che ha interpretato Tommy Miller nei videogiochi.

Il suo ruolo nella serie televisiva sarà invece interpretato da Gabriel Luna, conosciuto ai fan soprattutto per i ruoli ricoperti all’interno delle serie Agents of S.H.I.E.L.D. e True Detective, un altro show HBO.

L’attore sarà comunque presente all’interno della serie televisiva, anche se questa volta interpreterà un ruolo completamente diverso.

Come riportato da DualShockers, lo stesso Jeffrey Pierce ha confermato l’incredibile bontà della serie, dato che ha dimostrato di essere rimasto entusiasta da ciò che ha potuto osservare.

Invitato all’interno del podcast To All The Films We Judged Before, l’attore ha dichiarato di «sentirsi al settimo cielo» per essere stato incluso all’interno della serie TV di The Last of Us.

Secondo lui, la sceneggiatura dello show di HBO ha raggiunto una qualità di produzione talmente alta da «togliere il fiato», per il modo in cui sono riusciti ad espandere l’universo ed il modo di narrare i rapporti tra i personaggi:

«Credo siano le migliori sceneggiature che abbia mai visto in termini di livello dei dettagli, della struttura e per il modo in cui cattura l’essenza di Joel, di Ellie e di tutti gli altri personaggi. Sarà fenomenale».

L’attore ha inoltre sottolineato che lo show sarà molto fedele ai videogiochi: ogni singolo elemento presente nel capolavoro di Naughty Dog è stato tenuto in considerazione anche nella serie televisiva.

La produzione di HBO sarà, secondo Jeffrey Pierce, ancora più entusiasmante per gli attori perché saranno in grado di fare «molto di più» con gli strumenti che avranno a loro disposizione.

Si tratta dunque dell’ennesima dimostrazione, confermata da uno degli interpreti sia del gioco che della serie, che HBO non ha badato a spese per la realizzazione della serie televisiva: ogni episodio supererà un budget da capogiro.

Alcune foto provenienti dal set in Canada ci hanno già mostrato le strade dei momenti iniziali, quando Tommy e il fratello Joel provano a fuggire dall’epidemia.

HBO ha inoltre confermato il numero di puntate della serie televisiva in uscita nel 2022, oltre ad aver confermato la durata di ogni episodio.