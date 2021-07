The Last of Us serie TV: tre nuovi ingressi nel cast (uno viene dal gioco)

The Last of Us, il gioco realizzato da Naughty Dog e disponibile da tempo su console PS3 e PS4, tornerà prossimamente nella nuova serie TV prodotta da HBO.

Ispirato alle vicende del primo capitolo del franchise PlayStation, lo show racconterà la storia di Joel ed Ellie con attori in carne e ossa.

Considerando che il regista dell’episodio pilota ha da poco rivelato quando potremo vedere la serie, l’hype sta iniziando a salire vertiginosamente.

Dopotutto, anche il numero di episodi della prima stagione sembra aver fatto drizzare le antenne a tutti i fan del videogioco omonimo.

Ora, via Deadline, è stato confermato che altri tre attori sono saliti a bordo del progetto televisivo.

Jeffrey Pierce, la voce di Tommy nella serie di videogiochi, tornerà ma come personaggio differente al fianco di Pedro Pascal, Bella Ramsey e Gabriel Luna nell’adattamento della serie.

A lui si aggiungo anche Murray Bartlett e Con O’Neill, i quali si sono uniti al cast di The Last of Us proprio in queste ore.

Pierce vestirà i panni di Perry, un ribelle che si trova in una zona di quarantena. Bartlett interpreterà invece il personaggio di Frank, mentre O’Neill sarà Bill: entrambi figurano come due sopravvissuti all’epidemia mortale, i quali hanno scelto di vivere isolati nelle città deserte.

Da sinistra, Pierce, Bartlett e O’Neill

Il creatore di Chernobyl Craig Mazin e Neil Druckmann di Naughty Dog in persona scriveranno e supervisioneranno la serie.

La produzione dello show è iniziata a giugno a Calgary, in Canada. Gabriel Luna (che interpreta il personaggio di Tommy) ha condiviso pochi giorni fa una foto di lui e dei suoi colleghi sul set.

Ma non solo: a inizio luglio HBO ha svelato chi sarà l’interprete di Sarah Miller, la figlia di Joel, nella serie TV dedicata al videogioco di Naughty Dog.

Infine, nel nostro recap trovate tutto ciò che sappiamo sullo show in uscita probabilmente nel corso del prossimo anno.