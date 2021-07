The Last of Us serie TV, foto dal set mostrano il luogo dove tutto è iniziato

I lavori sulla serie TV di The Last of Us, ispirata al primo capitolo della saga firmata Naughty Dog, hanno preso il via proprio in queste settimane.

Ricalcando le vicende dell’episodio originale del franchise PlayStation, lo show racconterà la storia di Joel ed Ellie, interpretati rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Il cast di attori ha da poco accolto tre nuovi ingressi, con uno di questi che arriva direttamente dal gioco originale.

Considerando che il budget per la realizzazione della serie è davvero alto (per non dire stratosferico), è quasi inutile dire che le aspettative sono alle stelle.

Ora, le ultime foto del set di The Last of Us scattate da un fan (via The Gamer) sembrano mostrare quale sarà lo scenario del primo episodio dello show (se la storia raccontata sarà la stessa del videogame).

Seguono spoiler su un momento chiave del gioco: se non lo avete giocato, non continuate a leggere

Le foto mostrano una strada di Alberta, in Canada, trasformata per l’occasione in una strada principale di Austin, in Texas.

Per chi non lo sapesse, The Last of Us ha inizio proprio ad Austin: è qui che il giocatore farà conoscenza di Joel per la prima volta, mentre lui, il fratello Tommy e sua figlia Sarah cercano di fuggire all’inizio dell’epidemia.

Dopo lo straziante prologo, il gioco Naughty Dog fa un salto in avanti nel tempo fino a presentarci i sopravvissuti e il mondo post-apocalittico che li circonda.

Questo spiegherebbe perché le immagini trapelate in rete sembrano mostrare delle location non ancora devastate dall’epidemia generata dal fungo Cordyceps.

Purtroppo, gli scatti non mostrano neanche i vari attori che prenderanno parte all’episodio pilota, incluso ovviamente Pascal.

Vi ricordiamo che di recente il regista Kantemir Balagov ha confermato il periodo d’uscita della serie, pur senza scendere in ulteriori dettagli su una data più precisa.

HBO ha in ogni caso già confermato il numero di puntate e la durata complessiva, le quali sembrano aver soddisfatto le aspettative dei fan.

Non dimenticate anche che nel nostro ricco recap trovate tutto ciò che sappiamo sullo show in uscita nel 2022.