Vi lamentate di The Last of Us 2? Il boss di Naughty Dog risponde

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli usciti nella passata generazione di PS4, grazie anche e soprattutto a un comparto tecnico massiccio e una giocabilità non da meno.

Il sequel dell’avventura di Ellie e Joel è infatti un titolo seminale, destinato a lasciare il segno tanto nella passata quanto nella attuale generazione di console.

Del resto, parliamo di un gioco spulciato così a fondo, che a quasi due anni dall’uscita i giocatori continuano a scovare chicche di ogni genere.

Ora, però, come riportato da DualShockers è il director Neil Druckmann a tornare sull’argomento, rispondendo ad alcune lamentele da parte dei giocatori.

Attenzione, se non avete giocato a The Last of Us Part II sono in arrivo diversi spoiler di un certo peso: continuate a vostro rischio e pericolo.

Il co-presidente di Naughty Dog ha infatti risposto a un fan su Twitter circa alcune lamentele riguardanti il cambiamento dei valori fondamentali di Joel da The Last of Us Part I a Part II.

Come molti sapranno, Joel viene brutalmente ucciso nel sequel da Abby, la figlia di un medico ucciso dall’uomo alla fine del primo The Last of Us. Tuttavia, un fan ha avuto un problema con la mancanza di consapevolezza di Joel quando entra nel rifugio dove incontra la morte.

Secondo il giocatore, un sopravvissuto “esperto” come lui – che non si fidava mai degli estranei nel gioco originale – si getta a capofitto in un rifugio pieno di sconosciuti finendo ucciso.

Druckmann non ha preso troppo bene questo confronto, rispondendo in due punti: il primo specifica che Joel non aveva altra scelta che entrare nel rifugio, o lui e Tommy sarebbero stati uccisi dall’orda di zombie che li inseguiva.

1) If Joel didn't go to the lodge he and Tommy would've died by the horde.

2) Re: trust – remember that stranger in the first game that Joel trusted and even fell asleep next to? Here's a clue: he later left Joel and Ellie to die in order to protect his baby brother. https://t.co/YVKKP6SS9Y pic.twitter.com/H2gQUtvhFM — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) February 19, 2022

In secondo luogo, Neil continua dicendo «ricordate lo straniero nel primo gioco di cui Joel si fidava e accanto al quale si addormentava? Ecco un indizio: ha poi lasciato Joel ed Ellie a morire per proteggere il suo fratellino» (Druckmann si riferisce ovviamente alla fiducia che Joel aveva verso Henry e Sam nel primo gioco).

I fan si sono precipitati a difendere Druckmann, sottolineando che chiunque abbia prestato attenzione alla storia in entrambi i giochi avrebbe capito la decisione di Joel.

Parlando d’altro, di recente sono arrivate brutte notizie per quanto riguarda la data di uscita della serie TV dedicata a The Last of Us.

Ma non solo: nelle ultime settimane Naughty Dog si è detta possibilista circa l’arrivo di un eventuale Uncharted 5, visto che la speranza è come sempre l’ultima a morire.