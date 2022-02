The Last of Us, la serie TV stravolgerà un dettaglio del gioco

Quest’anno, The Last of Us diventerà una serie TV targata HBO e Naughty Dog, portando sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie, questa volta in carne ed ossa.

Basandosi sulla storia del gioco uscito su PS3 diversi anni fa e divenuto col tempo un classico immortale, lo show racconterà infatti le drammatiche vicende dei due sopravvissuti nel mondo post-apocalittico, con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei due protagonisti.

La serie racconterà anche gli eventi del DLC Left Behind, cosa questa che renderà i 10 episodi sicuramente molto interessanti.

Atteso entro e non oltre la fine dell’anno, lo show potrebbe però avere un dettaglio temporale che stravolge – perlomeno in parte – quanto visto nel gioco originale.

Stando a quanto riportato anche da DualShockers, sembra che la serie TV The Last of Us modificherà il suo Outbreak Day dal 2013 a dieci anni prima.

La produzione avrebbe infatti deciso di apportare alcuni cambiamenti piuttosto significativi alla linea temporale dello show.

In un post su Reddit, preso a sua volta da @NaughtyDogInfo via Twitter, viene reso noto che l’anno dell’epidemia è stato modificato dal 2013 al 2003 per lo show della HBO, collocando quindi le vicende nel 2023 invece che nel 2033.

Nel gioco, l’Outbreak Day è infatti la data in cui l’infezione da Cordyceps ha colpito la città di Austin, Texas, nelle prime ore del mattino del 26 settembre 2013.

Anche se l’infezione stava aumentando di intensità da giorni, ha raggiunto un punto critico quando le persone hanno iniziato ad essere ricoverate negli ospedali.

La pandemia si è infatti diffusa rapidamente, diffondendosi a livello nazionale, con centinaia di persone infette che correvano per le strade attaccando le persone e infettandone altre nel mentre.

Tutto il prologo di TLOU, con Joel e Sarah intenti a scappare per le vie di Austin, si svolge proprio durante i drammatici eventi dell’Outbreak Day.

Non è chiaro il perché HBO ha deciso di modificare la linea temporale del gioco, né cosa ciò comporterà ai fini della narrazione. Forse, non appena avremo modo di ammirare un primo trailer della serie, le idee potranno farsi più chiare.

