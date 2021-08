The Last of Us serie TV, l’apocalisse è arrivata (sul set)

La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO è ormai nel vivo della lavorazione, visto che le riprese hanno preso il via da alcune nella citta di Calgary, in Canada.

Ispirato all’episodio originale del franchise, la serie racconterà le vicende di Joel ed Ellie, interpretati dagli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Il cast di attori ha visto da poco l’arrivo di tre nuovi ingressi, uno dei quali proveniente proprio dal capolavoro originale uscito in origine su PS3.

Questo, senza contare anche che una PS5 è stata donata da PlayStation e Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, ad un attore della serie TV.

Photos of the HBO's 'The Last of Us' set being built in Calgary. (via CTV News) pic.twitter.com/m5HWqD38Jv — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) August 4, 2021

Ora, come riportato su Twitter grazie ad alcuni scatti rubati sul set sembra proprio che Calgary si stia trasformando nello scenario post-apocalittico che ha fatto da sfondo al gioco.

Le immagini di alcuni set per lo show televisivo mostrano infatti la cittadina trasformata in una landa desolata post-pandemia.

Le foto (visionabili in alto) sono state ottenute da CTV News e condivise sui social da un account dedicato alla serie di The Last of Us (via GameSpot).

Gli scatti non rivelano molto, oltre ad alcuni oggetti di scena che verranno presumibilmente usati dai protagonisti (si intravede una scala).

Tanto la serie quanto il gioco raccontano infatti il viaggio di Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey) mentre cercano di sopravvivere in un’America sconvolta da un’epidemia senza alcuna cura apparente.

Gli eventi prendono il via vicino ad Austin, in Texas, prima di spostarsi a Boston e successivamente anche in altre parti degli Stati Uniti.

Già le prime foto dal set hanno in ogni caso mostrato una certa fedeltà con il videogioco originale, tanto che l’episodio pilota dovrebbe mette in luce la città da cui tutto è iniziato.

Lo show punta in ogni caso ad essere di qualità davvero alta, con un budget stellare che sarebbe stato messo a disposizione per la sua realizzazione.

Non dimenticate inoltre che nel nostro ricco ed esaustivo recap trovate tutto ciò che sappiamo sulla serie dedicata al classico Naughty Dog.