The Last of Us serie TV, il primo episodio ha un curioso riferimento alla Parte II

Da oggi, la serie HBO su The Last of Us è disponibile anche in Italia, risultando essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo. A quanto pare, però, lo show avrebbe un chiaro e profondo riferimento a The Last of Us Part II.

La prima stagione racconterà, come saprete, tutta la storia del primo episodio (che trovate nel remake PS5 su Amazon), con alcune novità di rilievo.

Nella nostra recenensione vi abbiamo raccontato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ora, dopo che gli showrunner hanno già rivelato le loro idee scartate dall’episodio pilota, è ora emerso che la serie avrebbe al suo interno un chiaro accenno al sequel del gioco Naughty Dog.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato anche da Games Radar, il primo episodio di The Last of Us prodotto da HBO contiene un palese riferimento a The Last of Us Part II.

La serie televisiva ha debuttato solo oggi, 16 gennaio, ma i fan non hanno tardato a scoprire chicche e riferimenti ai giochi di Naughty Dog.

Un accenno al sequel è stato avvistato nella sequenza in cui Sarah (interpretata da Nico Parker) regala a suo padre Joel (Pedro Pascal) una copia di Curtis and Viper 2.

Il film in questione viene citato da Ellie in The Last of Us Part II: all’inizio del sequel, quando la protagonista e la compagna Dina si stanno avventurando tra le strade della cittadina di Jackson, Ellie invita Joel a vedere un film, che altri non è che Curtis and Viper 2.

Nel gioco, Ellie sottolinea che Curtis and Viper 2 era nel suo radar da un po’ di tempo, dato che il franchise fittizio è uno dei preferiti da Joel negli anni ’80, considerando la sua passione per “i film d’azione smielati”.

Del resto, la seconda stagione della serie dovrebbe seguire gli eventi di The Last of Us Part II: in attesa di un eventuale annuncio ufficiale, alcuni fan hanno già iniziato a immaginare il nuovo volto di Bella Ramsey grazie a una mod.

Restando in tema, la serie che potete vedere da ora su Sky e Now TV ha già portato a casa un primo record, che male non è considerando la portata della produzione.

Ma non solo: i commenti tossici dei fan hanno causato seri problemi di autostima per la Ramsey, bravissima interprete del personaggio di Ellie.