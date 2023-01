The Last of Us Part II, Ellie ha il volto di Bella Ramsey anche nel gioco (grazie ai fan)

Tra pochi giorni uscirà finalmente la prima puntata della serie TV di The Last of Us, la cui prima stagione sarà basata sulle prime avventure di Ellie e Joel, mentre gli eventi di Part II dovrebbero essere adattati soltanto in seguito.

In vista di una possibile seconda stagione, alcuni fan hanno dunque deciso di portarsi avanti e realizzare una nuova interessante mod per The Last of Us Part II (lo trovate su Amazon) e modificare il volto di Ellie con quello di Bella Ramsey, l’attrice che interpreterà la protagonista nello show televisivo.

Considerando che gli showrunner hanno già lasciato intendere che la seconda stagione seguirà proprio le vicende di Part II, questa mod ci consente di avere anche un primo piccolo assaggio su quello che potrebbe essere l’aspetto di Ellie nella nuova season televisiva.

Il canale YouTube Speclizer (via eXputer) ha deciso di mostrare una mod realizzata da Vontadeh proprio per celebrare l’imminente release della serie HBO, mostrando il nuovo volto in alcune delle scene più iconiche del gioco.

Ellie con il volto di Bella Ramsey in The Last of Us Part II.

Il risultato in The Last of Us Part II è sicuramente notevole ed è allo stesso promettente anche in vista della serie TV: potete osservare voi stessi tutti i dettagli nel video che vi riproporremo qui di seguito.

Ovviamente dobbiamo avvertirvi che, a causa delle scene scelte per realizzare questo video, potreste incontrare spoiler per la trama del secondo capitolo di The Last of Us: visualizzatelo dunque solo se avete già completato l’esclusiva di Naughty Dog.

Purtroppo il modder ha spiegato che sono emersi problemi per la modifica delle rispettive espressioni facciali, motivo per il quale il volto di Ellie potrebbe apparire bizzarro nel caso di alcune espressioni.

In ogni caso, in diverse situazioni il risultato ha dato decisamente i frutti sperati e, come spiegato dallo stesso autore, l’obiettivo era semplicemente quello di immaginare l’aspetto di Ellie nel videogioco con il volto dell’attrice della serie TV. Vi ricordiamo che la prima puntata, basata sulle vicende originali del primo The Last of Us, sarà trasmessa in Italia a partire dal 16 gennaio su Sky e Now.

Recentemente l’attrice ha avuto modo di parlare proprio della sua interpretazione come Ellie, ammettendo di averla sentita vicino a sé stessa come personaggio fin da subito e scegliendo di sfidare le critiche ricevute da una parte del pubblico.

La serie HBO sarà molto fedele al videogioco originale, scegliendo però di modificare alcune delle scene e vicende originali: uno dei tagli più importanti è sicuramente legato al Cordyceps, dato che lo show non includerà le iconiche spore.