The Last of Us Serie TV, Ellie si è convinta di non essere adeguata a causa dei fan tossici

Quando venne annunciato il casting ufficiale della serie TV di The Last of Us, in cui Pedro Pascal e Bella Ramsey hanno interpretato rispettivamente i ruoli di Joel ed Ellie, la reazione di una fetta della community si era divisa nettamente in due e con reazioni diametralmente opposte.

Se per il casting di Joel erano stati infatti riscontrati prevalentemente consensi, la scelta di Bella Ramsey per interpretare la protagonista di The Last of Us (trovate il remake Parte I su Amazon) era stata accolta con feroci critiche e attacchi da parte dei fan tossici, a causa di una presunta scarsa somiglianza con il personaggio del videogioco. E poco importava che, al momento dell’annuncio, l’attrice avesse soltanto 17 anni.

Bella Ramsey era già intervenuta recentemente sul problema, ammettendo di aver visto di tutto e di come questa sia stata la prima volta in cui ha notato così tante critiche negative nei suoi confronti.

Una vicenda che, purtroppo, ha causato inevitabili problemi alla sua autostima: secondo quanto raccontato in uno speciale del New York Times (via ComicBook), l’interprete di Ellie ha cominciato a dubitare di essere adatta al ruolo, mostrando anche una evidente ansia sul set.

La star de Il Trono di Spade ha infatti sottolineato che i commenti negativi l’hanno condizionata fortemente, pur avendo ricevuto commenti positivi a cui lei era arrivata perfino a non credere, tanto forti e feroci erano le critiche nei suoi confronti.

Anche lo showrunner Craig Mazin ha confermato che Bella Ramsey mostrava problemi di autostima, che fortunatamente lei stessa riusciva a scacciare via temporaneamente non appena arrivava il momento di girare le scene vere e proprie della serie TV di The Last of Us.

Bella Ramsey ha poi ammesso che solo da poco è riuscita a riconquistare la giusta autostima, ma allo stesso tempo è convinta che tale sensazione potrebbe non durare a lungo e lasciare nuovamente spazio alla negatività:

«Soltanto di recente ho accettato che sono Ellie e che posso farcela, e che sono una brava attrice. Ma questo durerà solo per un paio di settimane e poi crederò nuovamente di essere terribile».

Da parte nostra, non possiamo che mostrare piena solidarietà a Bella Ramsey e condannare fermamente gli attacchi tossici in ogni loro forma. Del resto, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, tali attacchi si sono rivelati decisamente insensati: la serie TV di The Last of Us è infatti la miglior trasposizione televisiva di un videogioco, grazie anche e soprattutto alle interpretazioni di Bella Ramsey e Pedro Pascal come Ellie e Joel.

La seconda stagione della serie dovrebbe seguire gli eventi di The Last of Us Part II: in attesa di un eventuale annuncio ufficiale, alcuni fan hanno già iniziato a immaginare il nuovo volto di Bella Ramsey grazie a una mod.