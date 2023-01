The Last of Us, la serie TV aveva un’idea iniziale «noiosa», poi scartata

La serie HBO su The Last of Us è finalmente arrivata, anche in Italia, tanto che promette di essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo, specie quelli tratti da un videogioco.

La serie racconterà, come saprete molto bene, la storia del primo episodio (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere davvero fedele al gioco originale.

Nella nostra recenensione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ora, dopo che la serie che vedremo su Sky e Now TV ha già portato a casa un primo record, gli showrunner hanno rivelato la “noiosa” idea originale per l’apertura della premiere.

Attenzione: da ora seguono piccoli spoiler sulla serie di The Last of Us. Proseguite a vostro rischio.

Come riportato da Games Radar, gli showrunner di The Last of Us hanno illustrato la loro idea originale – definita “noiosa” – per i primi momenti dell’episodio pilota, e il motivo per cui invece hanno optato per una differente apertura di stagione.

La sequenza iniziale mostra infatti uno show televisivo degli anni ’60 che coinvolge epidemiologi che discutono dei pericoli di un’infezione fungina che potrebbe distruggere il mondo.

L’idea iniziale, tuttavia, era basata sul mostrare un video di un documentario della BBC: «Ho proposto l’apertura due volte», ha spiegato Craig Mazin nel podcast di The Last of Us della HBO.

«[…] È il Pianeta Terra, puoi guardare questa bellissima dimostrazione di come funziona il cordyceps, di come prende il sopravvento su una formica. Vi avrebbe spiegato tutto quello che c’è da sapere. Abbiamo però deciso di fare un video tutto nostro».

Mazin ha poi detto che l’idea era «interessante, ma non necessariamente avvincente», mentre Neil Druckmann è stato più brutale, descrivendo il tutto come «noioso».

Restando in tema, i commenti tossici dei fan hanno causato seri problemi di autostima per Bella Ramsey, interprete del personaggio di Ellie.

Ma non solo: la seconda stagione della serie dovrebbe seguire gli eventi di The Last of Us Part II: in attesa di un eventuale annuncio ufficiale, alcuni fan hanno già iniziato a immaginare il nuovo volto di Ramsey grazie a una mod.