La serie TV di The Last of Us ottiene già un record, prima ancora di uscire

La serie HBO su The Last of Us promette di essere uno dei migliori prodotti destinati al piccolo schermo, sebbene da oggi le recensioni della stampa sono online.

La serie racconterà, come saprete molto bene, la storia del primo episodio del franchise (che trovate nel remake PS5 su Amazon), cercando di essere molto fedele al gioco Naughty Dog.

Del resto, nella nostra review vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ora, come riportato anche da PlayStation Lifestyle, sembra proprio che la serie che vedremo su Sky e Now TV ha già portato a casa un primo record sul noto aggregatore Rotten Tomatoes.

Le recensioni della Stagione 1 dello show HBO di The Last of Us sono online e la serie è stata unanimemente elogiata dalla critica.

Anche se il pubblico non potrà vedere di cosa si tratta fino al prossimo 15 gennaio (il 16 in Italia), Neil Druckmann di Naughty Dog ha ringraziato i fan per il loro sostegno.

«A tutti i nostri fan, abbiamo pensato a voi in ogni momento della lavorazione», ha detto Druckmann in un video messaggio. «Siete la ragione per cui abbiamo questo lavoro pazzesco in cui riusciamo a creare giochi fantastici e, ora, uno spettacolo fantastico. Spero che lo amiate quanto lo amiamo noi».

Secondo l’aggregatore di recensioni della critica Rotten Tomatoes, la Stagione 1 della serie HBO The Last of Us ha attualmente raggiunto un incredibile 100 sul Tomatometer.

Resta da vedere come reagiranno i fan non appena lo show sarà rilasciato, sperando non avvengano sciocchi episodi di review bombing.

Stando a Vanity Fair, «The Last of Us è uno dei migliori adattamenti di videogiochi di sempre». Ma non solo lo show è «fedele al gioco e colpisce altrettanto duramente», secondo il Washington Post.

Restando in tema, è stata pubblicata nelle scorse ore la schedule ufficiale della serie, che ci svela la durata ufficiale dell’episodio pilota.

Infine, sappiate che abbiamo realizzato per voi un recap completo e in continuo aggiornamento con tutto ciò che sappiamo sullo show.