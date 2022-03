The Last of Us serie tv, il cast al completo nelle nuove foto dal set

La serie TV di The Last of Us, prodotta da HBO, è probabilmente uno dei progetti più attesi della televisione degli ultimi tempi.

Lo show ripercorrerà le vicende del primo episodio del franchise, uscito originariamente su PlayStation 3, riadattandolo per i tempi televisivi.

Di recente Pedro Pascal ha parlato di come stanno andando avanti le riprese, e in generale il lavoro su The Last of Us, definendola produzione della serie TV “un’esperienza stupefacente”.

Continuano, per altro, ad emergere i nomi dei registi che si avvicenderanno nelle riprese delle puntate: ecco l’ultimo cineasta annunciato.

Al di là del fatto che The Last of Us ripercorrerà le vicende della fortunata serie di Naughty Dog, non emergono molte informazioni sulla serie di HBO.

C’è solo una prima foto ufficiale di Joel ed Ellie, scatta di spalle, e tante foto e piccoli video che emergono dal set in maniera non ufficiale.

Come quello che vi proponiamo oggi, che cattura buona parte del cast principale in un momento tra una ripresa e l’altra.

Lo scatto è stato diffuso su Twitter, fotografato da qualcuno abbastanza fortunato da avere una visuale dall’alto del gruppo.

New photo of the cast walking around the set of #TheLastofUs Jessica Ann pic.twitter.com/Z8vqHKPx1s — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) March 24, 2022

Le figure che spiccano sono quelle di Pedro Pascal e Bella Ramsay, che interpretano Joel ed Ellie rispettivamente.

Purtroppo la risoluzione è molto bassa e non è possibile vedere con maggiore dettaglio gli attori nei costumi di scena, ma tanto ci basta per cominciare ad immaginare come saranno una volta che lo show sarà finalmente disponibile.

Qualcuno con lo sguardo molto più attento ha scoperto che ci sono personaggi inediti per The Last of Us, che probabilmente compariranno per la prima volta.

Ma a due anni dall’annuncio non abbiamo visto ancora niente di ufficiale dello show, la cui data di uscita è ancora molto lontana.

Ecco, invece, tutto quello che sappiamo sulla serie TV di The Last of Us. Che non è moltissimo, in effetti.