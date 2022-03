The Last of Us serie TV, annunciato il nuovo regista

The Last of Us, il capolavoro targato Naughty Dog, diventerà prossimamente una serie TV targata HBO che porterà sul piccolo schermo le avventure di Joel ed Ellie.

Basato sul gioco uscito in origine su PS3 diversi anni fa, lo show racconterà le vicende dei due sopravvissuti interpretati in live action da Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Nonostante la data di uscita non sarebbe così vicina, è stato ora annunciato un nuovo regista che si occuperà di dirigere due episodi della serie.

Come riportato anche da ComicBook, il nono e il decimo episodio dello show saranno diretti da un nuovo nome mai rivelato in precedenza, assieme a un suo collega.

Si tratta di Ali Abbasi, mentre Nadim Carlsen figura come direttore della fotografia. Carlsen e Abbasi hanno precedentemente lavorato insieme sul film Border del 2018 e poi di nuovo nel 2021 su The Long Night.

L’informazione proviene dalla pagina Echo Artists di Carlsen, poi condivisa dall’account Twitter non ufficiale @TheLastofUsNews.

Anche la pagina IMDb di Abbasi è stata aggiornata confermando di conseguenza il suo coinvolgimento nella produzione della serie. Poco sotto, il tweet che confermerebbe la notizia:

Ali Abbasi will direct episodes 9 and 10 of #TheLastofUs. Nadim Carlsen, who worked on Abbasi's "Border", will serve as director of photography for these episodes.

(Source: https://t.co/0aA0rGD6WS) pic.twitter.com/5Z91hL2iVY

— The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 5, 2022