The Last of Us serie TV, HBO ha trovato l’attrice per la madre di Ellie

Quella di The Last of Us è forse una delle serie TV più attese, o almeno tra quelle dedicate al mondo dei videogiochi.

Lo show tratto dal capolavoro di Naughty Dog si porta dietro chiaramente un carico di aspettative non indifferente.

Da molto tempo speriamo di avere un trailer, una data di uscita, e delle foto di scena che ci possano mostrare qualcosa di nuovo. La prima foto ufficiale è arrivata solo poco tempo fa.

Mentre le uniche foto del cast completo sono solo quelle trafugate dalla produzione, ed è quello di cui ci siamo dovuti accontentare.

Stando alle ultime analisi delle persone che stanno spulciando ogni informazione possibile relativa alla serie, pare che HBO abbia trovato l’attrice che interpreterà la madre di Ellie.

Da tempo si parlava infatti di un episodio flashback, in cui avremmo visto con più attenzione la vita della ragazza prima del disastro.

Nel quale vedremo anche la famiglia di Ellie, che in The Last of Us non è mai stata troppo presente al contrario di come sarà nella serie.

Pare che sarà Taylor Henrich ad interpretare la madre della giovane protagonista del videogioco, stando ad un tweet di un profilo che segue tutte le novità dello show.

Some time ago we noticed Taylor Henrich's resemblance to Ashley Johnson, I believed in the idea that she is Anna Torv's stunt double, just as Kailey Hyman is Nico Parker's stunt double. But seeing Solsy101's post about it on rddt is making me reflect. What do you think? pic.twitter.com/UXxRPrtH5w — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) July 7, 2022

Tempo fa la community si era interrogata sulla grande somiglianza tra la Henrich ed Ashley Johnson, che come sapete interpreta Ellie in The Last of Us, ma senza nessuna conclusione reale.

Tuttavia, consultando la pagina IMBD di Taylor Henrich, viene mostrata l’apparizione in due episodi di The Last of Us, nel ruolo della controfigura di Anna, la madre di Ellie nella serie.

Come sempre aspettiamo le inevitabili conferme, mentre anche Gustavo Santaolalla sembrerebbe esserci lasciato scappare la data di uscita della serie.

Nel tempo abbiamo scoperto molti degli attori del cast, tra cui l’attrice che interpreterà Maria Miller.