The Last of Us serie TV, ecco l’attrice che interpreterà Maria Miller

The Last of Us diventerà nei prossimi mesi una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le vicende del duo composto da Joel ed Ellie viste nel videogioco omonimo.

La produzione andrà a coprire le vicende del primo episodio in maniera molto fedele, stando a quanto emerso negli ultimi mesi in maniera centellinata.

Recentemente abbiamo visto l’attrice che interpreta Ellie strimpellare con la chitarra, e già ci immaginiamo le scene in cui la ragazza dovrà recitare dimostrando la sua bravura.

Per quanto riguarda gli attori, è stato confermato nel cast un altro grande nome a sorpresa, che andrà ad interpretare un personaggio molto importante di The Last of Us.

E mentre i più attenti continuano a divulgare foto dal set scattate con grande velocità e destrezza, oggi potremmo avere avuto la conferma definitiva dell’attrice che intrepreterà Maria Miller.

Maria è un personaggio che appare in entrambi i capitoli della serie. È la moglie di Tommy (fratello di Joel), e insieme a lui gestisce una comunità a Jackson, in Wyoming.

E, stando ad una delle registe di uno degli episodi della serie, pare che Rutina Wesley sarà l’interprete di Maria.

Non è arrivata una conferma ufficiale ma, collegando il post di ringraziamento della regista Jasmila Žbanić e le foto dal set che vi proponiamo qui sotto, qualcuno ha fatto il facile collegamento.

Maria? ree1772020#thelastofus pic.twitter.com/rv0m7Vc5qW — The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 17, 2021

Rutina Wesley (Las Vegas, 1º febbraio 1979) è un’attrice statunitense, che lavora in campo teatrale, televisivo e cinematografico, nota principalmente per il ruolo di Tara Thornton nella serie True Blood.

In attesa di conferme ufficiali da parte della produzione, è molto plausibile pensare che sia lei a dare vita al personaggio di Maria nella serie tv di The Last of Us, considerando le scene mostrate dal set.

Il poster della serie TV, invece, sembra aver convinto pienamente anche Neil Druckmann, che ne è rimasto entusiasta.

