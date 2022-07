The Last of Us serie TV, Gustavo Santaolalla “svela” la data di uscita

La serie TV di The Last of Us ad opera di HBO è forse uno dei progetti più attesi, e il fatto che si sappia ancora pochissimo rende l’attesa più snervante.

Lo show tratto dal capolavoro di Naughty Dog, che potete recuperare su Amazon, si porta dietro chiaramente un carico di aspettative non indifferente.

Lo dimostrano le reazioni dei fan ogni volta che esce qualche minimo dettaglio, come le foto della produzione che ogni tanto trapelano.

Solo poco tempo fa abbiamo avuto invece la prima foto esplicita, dopo la prima con i protagonisti di spalle, che è stata mostrata direttamente da Neil Druckmann.

Sappiamo la trama, ovviamente, così come alcune delle modifiche che verranno effettuate alla storia e gli attori che interpreteranno i personaggi principali.

Siamo venuti a conoscenza anche di alcuni registi che hanno diretto gli episodi, tra cui Neil Druckmann stesso, ma non sappiamo ancora la data di uscita.

Potrebbe averci pensato Gustavo Santaolalla, compositore della colonna sonora di The Last of Us, a darci un dettaglio importante sull’uscita.

Il musicista ha tenuto un concerto a Madrid di recente e, come riporta un fan su Twitter che ha partecipato al concerto, si è lasciato andare ad una dichiarazione particolare.

Santaolalla ha detto di essere a lavoro su qualcosa al momento, e che dovrebbe uscire entro la fine dell’anno.

È possibile che Santaolalla si riferisse a The Last of Us Part I, che esce effettivamente a settembre. Ma la colonna sonora non è stata ritoccata nel remake, e si tratta di un progetto già noto per cui non avrebbe senso la segretezza dell’artista.

Quello che è certo è che abbiamo bisogno di informazioni concrete una volta tanto visto che, in particolare per la data di uscita, sono arrivate soltanto notizie contrastanti.

Ed ovviamente ci aspettiamo presto di vedere il primo trailer, anche per vedere in azione gli attori concretamente e non solo tramite le foto rubate dal set.