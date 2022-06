The Last of Us Serie TV, due buone notizie (e una nuova foto ufficiale)

Ieri, nel corso della serata di apertura della Summer Game Fest è stato annunciato il remake di The Last of Us Part I, sebbene anche la serie TV targata HBO ha avuto il suo spazio.

Come il gioco originale (che trovate anche su Amazon a prezzo molto interessante) lo show vedrà Joel ed Ellie interpretati da due attori di un certo calibro, ossia Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Nelle scorse ore sono emerse alcune foto dal set che lasciano ben poco spazio all’immaginazione, sebbene ora le nuove informazioni ufficiali sono ancora più intriganti.

Nel corso della SGF, infatti, il director Neil Druckmann ha reso noto che le riprese si sarebbero concluse proprio oggi, venerdì 10 giugno, dopo un gran numero di ciak.

E se fino a questo momento della serie TV abbiamo visto pochissimo, se non alcune immagini rubate al set e quella condivisa ufficialmente mesi fa, ora un’altra mostra i due attori ritratti frontalmente.

Al di là della somiglianza delle due star, il co-presidente di Naughty Dog che ha anche diretto uno degli episodi della serie ha garantito che si tratterà della trasposizione televisiva di un videogioco più fedele di sempre.

L’immagine in questione la potete visionare poco sopra e trarre le vostre conclusioni.

Ma non solo: durante la serata di ieri è stato anche confermato che Ashley Johnson e Troy Baker, che doppiavano rispettivamente Ellie e Joel nel videogioco, torneranno anche nella serie seppur in ruoli differenti (ma sicuramente di primo piano).

I due andranno ad affiancare Anna Torv (Fringe), Murray Bartlett (The White Lotus), Nick Offerman (Parks and Recreation), Gabriel Luna (Agents of Shield).

Creata da Craig Mazin, già noto per Chernobyl, la serie vedrà la luce nel corso del 2023 anche se per ora non è stata ancora annunciata una data di debutto.

Se volete sapere tutto sulla serie TV di The Last of Us attualmente in lavorazione, recuperate prima di subito anche il nostro ricco recap, che trovate ovviamente sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.