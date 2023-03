The Last of Us serie TV “fallisce” per la mancanza di una feature chiave del gioco

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è finita da pochi giorni, sebbene i fan non sembrano volerle staccare gli occhi di dosso.

Lo show ha raccontato la storia del videogioco Naughty Dog (che potete rivivere nel remake PS5 su Amazon), per nove episodi che hanno sicuramente appagato gli appassionati.

Ora, dopo che è stata svelata anche l’edizione di The Last of Us 4K UHD Blu-ray (che promette ben 3 ore di contenuti speciali), i fan si sono riversati sui forum per parlare della serie.

Come riportato anche su ResetEra, infatti, nella serie non una sola bottiglia o mattone viene raccolto, né tantomeno lanciato per stordire un Infetto o distrarre un Clicker.

«Siamo tutti d’accordo sul fatto che la serie TV di The Last of Us fallisce come adattamento a causa di una palese mancanza di un elemento determinante del gioco?», chiede scherzosamente l’utente “HStallion”.

«Non una sola bottiglia o mattone raccolto, né tantomeno lanciato per stordire un raider o distrarre un Clicker. Che fallimento da parte di Druckmann e Mazin. Insomma, perché preoccuparsi?»

Ovviamente, nei commenti sottostanti i fan colgono l’ironia del post, anche se – a dire il vero – nella serie TV non vi è davvero alcun accenno a una delle feature storiche del primo The Last of Us, inclusa la riedizione su PS5. «Almeno avevano un sacco di scale da scalare», scrive infatti un altro fan.

Parlando ancora di TLOU, l’adattamento HBO è stato un successo, ma ora un’intelligenza artificiale lo ha ora trasformato nuovamente in un videogioco.

Ma non solo: Neil Druckmann ha da poco parlato di un prequel di The Last of Us che non è mai stato realizzato, con protagonista la madre di Ellie.

Per concludere, sempre Druckmann ha di recente discusso anche dell’atteso multiplayer standalone di TLOU, e che a quanto pare ci sarà un reveal più avanti nel corso dell’anno.