La serie TV di The Last of Us fa il giro e diventa un videogioco (grazie alle IA)

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è finita da poco, sebbene a quanto pare i fan non hanno ancora tolto gli occhi di dosso dallo show di successo.

La prima stagione racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), per nove episodi che hanno sicuramente lasciato il segno.

Se HBO ha già confermato l’arrivo della seconda stagione con un breve teaser, alcuni fan hanno ora compiuto un’impresa davvero epica.

Come riportato anche da Game Rant, qualcuno ha deciso di usare le IA per “trasformare” la serie di The Last of Us in un videogioco, e non il contrario.

L’adattamento di The Last of Us è stato un successo, ma ora ad alcuni esperti di VFX è stato chiesta come sarebbe lo show se un’intelligenza artificiale lo trasformasse nuovamente in un videogame.

Per chiudere il cerchio, il canale YouTube Corridor Digital ha deciso quindi di verificare se l’intelligenza artificiale potesse fare una vera e propria “magia” sulla serie TV, al fine di trasformarla nuovamente in un gioco.

Utilizzando una “tecnologia all’avanguardia”, il team ha messo a punto un algoritmo che ha convertito le immagini dell’adattamento in qualcosa di simile a un videogame.

What if… The Last Of Us was a video game? pic.twitter.com/eRhfgUyiwi — Corridor (@CorridorDigital) March 8, 2023

Ovviamente si tratta solo di un filmato realizzato per diletto, sebbene la tecnologia usata è impressionante: il cast reale sembra quasi assomigliare alle loro controparti videoludiche quando viene sottoposto al “trattamento” all’intelligenza artificiale.

Restando in tema, il boss di Naughty Dog ha parlato di un prequel di The Last of Us che non è mai stato realizzato, con protagonista la madre di Ellie.

Ma non solo: Neil Druckmann ha parlato del multiplayer standalone di TLOU, e che a quanto pare ci sarà un reveal più avanti nel corso del 2023.

Infine, sempre Druckmann ha avuto modo di commentare anche il successo della serie televisiva, promettendo che non commetterà lo stesso errore di Game of Thrones.