The Last of Us stava per ricevere un prequel con un protagonista inedito

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è arrivata alla sua conclusione, riportando però sulla cresta dell’onda anche il videogioco omonimo.

Lo show ha raccontato la storia del capolavoro Naughty Dog (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), ripercorrendone eventi, personaggi e situazioni.

Ora, dopo che Neil Druckmann ha parlato in maniera sommaria di The Last of Us Part III, sono emersi alcuni retroscena su un prequel mai nato.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, l’idea era quella di dare modo ai giocatori di vivere in prima persona le vicende della madre di Ellie.

Il boss di Naughty Dog ha infatti parlato di un prequel di The Last of Us che non è mai stato realizzato, ma che era in lizza per essere sviluppato.

Questo gioco sarebbe nato da un elemento che gli spettatori hanno visto nella serie, ma che di fatto non è mai stato inserito nei giochi. Stiamo parlando, come accennato poco sopra, della storia legata alla madre di Ellie.

Nel nono episodio dell’adattamento HBO compare infatti il personaggio in questione, interpretato da Ashley Johnson (attrice che dà la voce a Ellie nei giochi) e scopriamo come la figlia ha ottenuto l’immunità dal Cordyceps (niente spoiler, tranquilli)

In origine questo aspetto doveva essere un’esperienza pad alla mano, come dichiarato recentemente da Druckmann allo show Kinda Funny.

Non è chiaro se si sarebbe trattato di un DLC in stile Left Behind, o magari proprio un prodotto a sé stante: «C’era una versione molto più completa di questa storia che andava più indietro nel tempo e che sarebbe stata trasformata in un videogioco», ha detto Druckmann.

«Non da Naughty Dog, ma da un altro studio di sviluppo presentatomi da Greg Miller, abbiamo parlato con loro per un bel po’ di tempo per fare questa cosa ma poi l’idea non ha funzionato».

Durante la stessa intervista, l’autore ha avuto modo di commentare anche il successo della serie televisiva, promettendo che non commetterà lo stesso errore di Game of Thrones e che si limiterà alla narrazione dei videogiochi già in commercio.

Restando in tema, sempre Druckmann ha parlato del multiplayer standalone di The Last of Us, e che a quanto pare ci sarà un reveal più avanti nel corso del 2023.