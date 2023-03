The Last of Us Multiplayer, Neil Druckmann: «è molto diverso da quello che farei io»

The Last of Us tornerà nei prossimi mesi come titolo standalone pensato per il multiplayer, un progetto a cui Naughty Dog si sta dedicando a tempo pieno.

Lasciando un attimo da parte The Last of Us Part I (lo trovate su Amazon a ottimo prezzo), questa modalità sarà infatti molto diversa da quello a cui siamo stati abituati a vedere nei primi due capitoli.

Una narrazione preponderante che però potrà cambiare notevolmente, lascia infatti le porte aperte a un’esperienza potenzialmente molto originale.

Sebbene il cosiddetto The Last of Us multiplayer non si sia ancora visto in azione, sono in molti a domandarsi che fine abbia fatto il gioco.

Come riportato anche da Wccftech, Neil Druckmann è apparso nell’ultimo episodio del Kinda Funny Spoilercast e ha parlato anche del gioco multiplayer standalone di The Last of Us, e che a quanto pare ci sarà un reveal dettagliato più avanti nel corso dell’anno.

Per Druckmann, inoltre, si tratta di un’esperienza nuova, dato che a quanto pare non sta dirigendo né scrivendo questo progetto.

«Il gioco multiplayer di The Last of Us è il nostro prossimo grande titolo e ne sentirete parlare molto di più nel corso dell’anno. Sono entusiasta. È stata un’esperienza nuova per me, perché è il primo gioco di The Last of Us di cui non sono lo sceneggiatore principale, non sono il regista, quindi posso vederlo più da vicino, sono più nel ruolo di produttore o di mentore», ha spiegato.

E ancora: «È emozionante. Quello che il team ha messo insieme è davvero fantastico. È molto diverso da quello che farei io perché è stato realizzato da persone diverse, ma questo per me è parte dell’eccitazione. Posso vedere altre persone che giocano in questo mondo con un ruolo di leadership e vedere come si realizza. Non vedo l’ora di poterlo mostrare.»

Druckmann ha già detto che il multiplayer di The Last of Us sarà il gioco più ambizioso mai realizzato da Naughty Dog. Con affermazioni così altisonanti, non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli. Fino ad allora, rimanete sintonizzati.

Quello che sappiamo è che il titolo multiplayer dedicato a TLOU sarà a quanto pare caratterizzato anche da una città densa e ricca di dettagli, secondo le ultime indiscrezioni.

Ma non solo: il progetto multigiocatore di TLOU potrebbe essere standalone e gratis, cosa questa che farebbe sicuramente la gioia di un gran numero di giocatori.