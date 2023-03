Il Blu-ray della serie di The Last of Us promette di essere davvero ricchissimo (e c’è una data)

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us è finita da una manciata di giorni, sebbene a quanto pare è già arrivato il momento di parlare dell’edizione Home Video.

Lo show ha raccontato la storia del gioco Naughty Dog (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo davvero molto interessante), per nove episodi che hanno sicuramente lasciato il segno.

Nonostante HBO abbia confermato l’arrivo della seconda stagione, i fan hanno ora iniziato a contare i giorni che li separano dall’uscita della versione Blu-ray Disc.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, l’edizione di The Last of Us 4K UHD Blu-ray promette ben 3 ore di contenuti speciali.

La conclusione della prima stagione di The Last of Us di HBO è ancora molto chiacchierata, generando ancora una volta discussioni e dibattiti: ora, ci sarà modo di vederlo – e rivederlo – con il Blu-ray 4K Ultra HD disponibile per il pre-ordine negli USA e nel Regno Unito.

Questa edizione includerà tutti i nove episodi della prima stagione insieme a quasi tre ore di contenuti speciali, tra cui tre featurette inedite. Per chi non ha bisogno della versione 4K UHD, saranno disponibili anche le “semplici” edizioni Blu-ray e DVD standard.

Scoprire le sfide che hanno portato al processo creativo di una serie come The Last of Us sarà sicuramente molto interessante e le tre ore di contenuti speciali e le nuove featurette dovrebbero, si spera, far luce su tutto il lavoro svolto nella produzione dello show.

L’uscita di The Last of Us Stagione 1 in 4K, Blu-ray e DVD è prevista per il 17 luglio. Nota: su Amazon Italia la data riportata è un generico 31 dicembre 2023, ossia un semplice placeholder (qui trovate la steelbook).

Restando in tema, l’adattamento di The Last of Us è stato un successo, ma un’intelligenza artificiale lo ha ora trasformato nuovamente in un videogame.

Ma non solo: il boss di Naughty Dog ha parlato di un prequel di The Last of Us che non è mai stato realizzato, con protagonista la madre di Ellie.

Infine, sempre Neil Druckmann ha da poco parlato del multiplayer standalone di TLOU, e che a quanto pare ci sarà un reveal più avanti nel corso del 2023.