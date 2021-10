The Last of Us serie TV, ecco il volto di Pedro Pascal come Joel

I fan di The Last of Us stanno aspettando di vedere Pedro Pascal e Bella Ramsey indossare i panni dei protagonisti Joel ed Ellie nello show targato HBO.

Il titolo di Naughty Dog diverrà infatti una serie in live-action che promette di essere un must, specie per chi ha amato il gioco uscito originariamente su PlayStation 3.

Questo perché lo show creato dall’autore di Chernobyl sembra essere davvero fedele al primo capitolo, riprendendo la storia che abbiamo imparato ad amare nel corso degli anni.

Vero anche che i fan di TLOU hanno da poco ricevuto anche un fan movie realizzato in Italia davvero notevole, in grado di ingannare l’attesa.

Ora, via Twitter, è trapelata la prima immagine non ufficiale che mostra Pascal nei panni di Joel, non più girato di spalle come nell’immagine pubblicata nelle scorse settimane.

Il volto dell’attore protagonista di serie TV come Narcos e The Mandalorian è purtroppo coperto parzialmente da una mascherina protettiva, obbligatoria da indossare sul set per via delle norme anti COVID.

Ciò nonostante, sia l’abbigliamento che la capigliatura sembrano essere davvero identici a quelli del personaggio originale visto nel videogioco PlayStation.

Trovate l’immagine in questione nel tweet sottostante:

Pedro Pascal (Joel) on the set today. 📸 @KristinRaworth pic.twitter.com/iqk3quLANw — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 13, 2021

Attendiamo ora che sia HBO a rilasciare la prima immagine ufficiale di Pascal come Joel (e magari anche Ramsey come Ellie), magari anche in un teaser trailer che male non farebbe.

Nel cast dello serie anche i personaggi di Tommy e Tess, interpretati rispettivamente da Gabriel Luna e Anna Torv.

Del resto, dopo aver dato un primo sguardo a Joel ed Ellie nella prossima serie HBO, i fan hanno notato piccoli dettagli che li hanno davvero lasciati di sasso.

Avete letto anche che di recente lo showrunner della serie Craig Mazin ha parlato del suo show e del modo in cui internet, il web e i social hanno influenzato il suo lavoro?

Infine, nelle ultime settimane il vice presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha espresso un suo giudizio circa le sue due serie del momento tra quelle targate Netflix (indovinate quali).