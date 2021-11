The Last of Us Serie TV, ecco Tommy nelle prime foto dal set

La serie TV di The Last of Us sembra procedere a gonfie vele, nonostante il covid, ed ogni settimana spuntano informazioni e foto dal set.

Lo show prodotto da HBO andrà a coprire gli eventi narrati nel primo capitolo della serie, e sarà supervisionata da Naughty Dog stessa.

Un’operazione che sta costando moltissimo, la produzione di HBO si sta rivelando un vero kolossal stando al budget che sta venendo impiegato.

Dalle ultime foto abbiamo potuto vedere la zona di quarantena ad esempio, e le somiglianze con il videogioco sono sempre più importanti.

Le nuove foto della serie tv di The Last of Us ci mostrano un nuovo personaggio stavolta: Tommy, il fratello di Joel.

Ad accompagnare Pedro Pascal nel ruolo del contrabbandiere c’è Gabriel Luna, che interpreterà appunto Tommy Miller.

Nella foto, che trovate qui sotto, vediamo che la scena girata in quel frangente è l’incontro tra i due, il primo che avviene all’interno di The Last of Us.

Joel: How you doin’, baby brother?

Tommy: Let me look at you.

Pedro Pascal and Gabriel Luna ❤️

@LandmanMarky #TheLastofUs pic.twitter.com/2ShG0OuXte

— The Last of Us on HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) November 23, 2021