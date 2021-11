Un video dal set di The Last of Us mostra Ellie, Joel e un personaggio inedito

The Last of Us diventerà una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le avventure dei due sopravvissuti visti nel videogioco omonimo uscito su PS3 diversi anni fa.

Il capolavoro uscito su PS3 prenderà infatti vita grazie alle interpretazioni di Pedro Pascal e Bella Ramsey, rispettivamente nei panni di Joel ed Ellie.

Del resto, parliamo di un titolo così famoso che ha visto la realizzazione di una vera e propria versione giocabile all’interno di un altro celebre titolo per PlayStation 4.

Ma non solo: qualcun altro si è dilettato a dare vita a una versione PSOne del primo The Last of Us, che strizza l’occhio ai capitoli originali di Metal Gear Solid e Silent Hill.

Ora, come riportato da IGN Spagna, è trapelato un video dal set a Canmore, Alberta, che è stata trasformata in Jackson County.

Come abbiamo visto in The Last of Us e The Last of Us Part II, l’accampamento del fratello di Joel, Tommy, si trova lì per via di una diga idroelettrica che alimenta tutti gli abitanti.

Nel video sottostante possiamo ammirare le prime immagini in movimento di Gabriel Luna che interpreta Tommy assieme a Pascal e Bella Ramsey.

#TheLastofUs filming today in Canmore. Astromo038 pic.twitter.com/36r0akBVkM — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 18, 2021

Più in particolare, sembra che il personaggio di Joel stia zoppicando, magari a seguito di un incidente alla gamba (chi ha giocato al titolo originale forse ha intuito di cosa stiamo parlando).

Se aspettate la serie, con il fan movie tutto italiano realizzato da un gruppo di ragazzi davvero talentuosi, potete ingannare l’attesa nel migliore dei modi.

Infine, sulle pagine di SpazioGames abbiamo da poco pubblicato le 10 curiosità che forse non conoscevate sul gioco Naughty Dog, molte delle quali realmente sorprendenti.