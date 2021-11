The Last of Us serie TV, Joel sfodera le sue abilità in combattimento sul set

Continua a procedere senza intoppi la produzione della serie TV di The Last of Us di HBO: nelle ultime ore stanno trapelando tante foto e catture video che forniscono un’anticipazione di ciò che attenderà gli appassionati.

Uno degli aspetti più divertenti e coinvolgenti di The Last of Us, oltre naturalmente alla sua narrazione ben curata, erano le meccaniche di combattimento: sebbene il medium televisivo richieda un altro tipo di adattamento, il protagonista Joel avrà comunque modo di esibire tutte le proprie abilità.

Ricordiamo che in precedenza avevamo già avuto modo di osservare come apparirà nella serie il Cordyceps, la malattia che dà il via agli eventi di The Last of Us.

E proprio nelle ultime ore era stata mostrata anche la Zona di Quarantena, una reinterpretazione realistica della location apparsa nei momenti iniziali dell’avventura.

Come riportato da DualShockers, la produzione dello show non sta riuscendo a mantenere il segreto che probabilmente vorrebbe sullo show, motivo per cui ogni giorno stanno spuntando nuove interessanti novità.

Una nuova clip video condivisa dall’account Twitter The Last of Us Updates ci ha permesso così di osservare, seppur con una lunga distanza, una delle prime scene di combattimento che vedrà Joel trionfare da uno scontro.

Non è purtroppo chiaro se si tratti nello specifico dell’attore Pedro Pascal o di una sua controfigura, dato che il filmato non appare chiarissimo: sarà comunque possibile osservare la sua abilità nella breve clip condivisa dal set della serie TV di The Last of Us.

Pedro Pascal (or his stunt double) filming a fight scene for #TheLastofUs. OMG, Joel.

pic.twitter.com/3Llxbbh8a0 — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 22, 2021

In aggiunta, è stato condiviso anche un ulteriore filmato decisamente più leggero, che mostra i protagonisti di The Last of Us andare a spasso su un cavallo intorno all’università del Colorado, precedentemente base delle Luci:

Joel and Ellie on a horse at the University #TheLastofUs liam_churma/IG pic.twitter.com/uXvIwh2DUl — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 22, 2021

I fan potranno dunque aspettarsi un adattamento che includa contemporaneamente la giusta dose d’azione e momenti più intimi, che hanno fatto appassionare il pubblico al franchise di Naughty Dog.

Ricordiamo che al momento l’uscita dello show televisivo è prevista per la seconda metà del 2022, ma non è stata ancora stabilità una data specifica: nel frattempo, non possiamo dunque che seguire con grande interesse l’andamento dei lavori.

Gli appassionati potranno stare certi che rispetterà i valori della serie: come ulteriore garanzia, vale la pena sottolineare che anche Neil Druckmann ha finito di girare le sue puntate.