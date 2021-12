The Last of Us, la serie TV dà il benvenuto a un nuovo personaggio

The Last of Us è uno dei giochi più importanti di sempre, in grado di diventare nel corso del prossimo anno anche una serie TV targata HBO e Naughty Dog, la quale porterà sul piccolo schermo le vicende di Joel ed Ellie.

Lo show ispirato al classico uscito originariamente su console PS3 vedrà infatti Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni della coppia di protagonisti, in dieci episodi ad alto tasso di emotività (proprio come il gioco).

Della serie TV abbiamo visto ora come ora relativamente poco, ad eccezione di una prima foto ufficiale che mostra il duo di attori inquadrati di spalle, per un effetto finale in ogni caso sorprendente.

Vero anche che la stessa Ramsey ha stuzzicato i fan pubblicando un suo video in cui la vediamo dilettarsi con la chitarra, proprio come Ellie.

Con le riprese ormai entrate nel vivo, gran parte del cast dello show è stato svelato, inclusi alcuni personaggi originali creati solo per la serie, tra cui un certo “Mr. Adler” interpretato dall’attore di Friday Night Lights Brad Leland.

Ora, anche Nick Offerman (noto soprattutto per il ruolo di Ron Swanson in Parks & Recreation) si è segnalato come membro del cast dello show, sebbene il suo ruolo sia ancora top-secret, come riportato in queste ore anche da IGN US.

Non sappiamo quindi quale personaggio interpreterà Offerman in The Last of Us, né se si tratterà di un’aggiunta originale per la serie.

Lo showrunner Craig Mazin (Chernobyl) ha più volte spiegato detto che lo show integrerà alcune idee tagliate dal videogame, quindi non sorprenderebbe che il ruolo possa essere del tutto inedito.

Nell’attesa dell’uscita dell’episodio pilota della serie ispirata al gioco Naughty Dog alcuni fan italiani hanno dato alla luce un fan-movie davvero da non perdere.

Ma non solo: sui forum altri appassionati hanno chiesto quali sono i film, le serie o i prodotti di intrattenimento in generale ambientati in un contesto simile a quello di The Last of Us.

Infine, avete visto anche il poster fan-made ispirato proprio alla serie di prossima uscita che ha lasciato davvero senza fiato lo stesso Neil Druckmann?