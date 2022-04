The Last of Us Remake, un altro indizio lo dà quasi per certo

The Last of Us è uno dei giochi più importanti degli ultimi anni, tanto che da mesi si parla dell’uscita del presunto remake ufficiale.

L’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero interessante) potrebbe infatti presto tornare in auge grazie a un vero e proprio rifacimento next-gen.

Settimane fa è emerso infatti che il remake di TLOUper PS5 potrebbe vantare una storia più lunga e varie migliore, alcune delle quali strutturali.

Senza contare che la data di uscita del gioco potrebbe non essere poi così lontana, come lasciato intendere solo alcuni giorni fa.

Ora, come riportato da GamesRadar+, un progetto legato a ‘remake non annunciato’ è stato elencato dal curriculum di un membro di Naughty Dog via LinkedIn.

Come potete vedere dallo screen che trovate poco sotto, si tratta di una prova piuttosto concreta dell’esistenza del progetto, il quale potrebbe essere legato a The Last of Us.

Ovviamente, fino a che i Naughty Dog non confermeranno ufficialmente l’esistenza del progetto – magari con un primo trailer – si tratta sempre di un’informazione da prendere con le pinze.

Come molti sapranno, il remake non ancora annunciato di The Last of Us sarebbe stato inizialmente sviluppato da uno studio di supporto di proprietà di Sony, per poi essere spostato in-house presso lo studio originale Naughty Dog.

Negli scorsi mesi, anche Bloomberg aveva sottolineato a chiare lettere i lavori in corso su un remake del gioco, facendo drizzare le antenne dei fan.

Non ci resta quindi che attendere una conferma ufficiale da parte di Sony Interactive, magari al più presto possibile.

Nell’attesa di saperne di più, avete visto che qualcuno si è dilettato a personalizzare gli splendidi menu di gioco di The Last of Us?

Ma non solo: avete letto anche che – sempre stando ad alcuni rumor – l’uscita di The Last of Us Part III potrebbe non essere così lontana?