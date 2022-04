The Last of Us, i menu di gioco sono belli, ma qualcuno li ha resi splendidi

The Last of Us è un gioco magnifico sotto numerosi aspetti, inclusa la schermata iniziale che mostra le opzioni disponibili: ora, qualcuno ha deciso di rendere il menu di gioco ancora più bello da vedere.

L’avventura di Ellie e Joel (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) è infatti da tempo al centro di riletture e omaggi di ogni genere.

Se infatti i giocatori attendono al varco il remake del primo capitolo, il quale potrebbe infatti vedere la luce su PS5 piuttosto presto, è ora il turno di un’opera fan made realmente sorprendente.

Se già alcuni mesi fa qualcuno si era dilettato a ricreare alcune schermate di menu personalizzate incredibilmente dettagliate, relative al gioco del 2013, si è ora fatto un ulteriore passo in avanti.

L’utente Reddit noto come ‘lilwolfie2020’ ha infatti pubblicato quattro immagini raffiguranti quattro menu personalizzati del gioco.

Ogni immagine raffigura una differente immagine stilizzata tratta ovviamente dalla splendida avventura targata Naughty Dog.

È possibile infatti scorgere l’iconica sequenza della giraffa in ben due versioni, oltre a un’immagine che mostra Ellie e Joel percorrere una lastra di legno sospesa nel vuoto e infine un’artwork che mostra la giovane protagonista di spalle, armata di arco.

Poco sotto (e sopra) trovate le splendide opere in questione, ovviamente da considerarsi non ufficiali.

Chissà se per il presunto remake, il team Naughty Dog non opterà per qualcosa del genere, magari ancora più bella da vedere (e, perché no, animata).

