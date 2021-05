The Last of Us Remake, spuntano dettagli: “sfrutterà la potenza di PS5”

La notizia che un The Last of Us Remake potrebbe essere in cantiere presso Naughty Dog ha destato parecchio stupore nelle scorse settimane, e adesso potrebbero essere arrivate già le prime informazioni riguardo al suo contenuto.

Ora che The Last of Us Part II ha ormai dato quello che doveva, è giunto il tempo di pensare al prossimo progetto della software house di Santa Monica.

E, a quanto pare, questo progetto potrebbe essere proprio un rifacimento dell’amato action adventure per PS3 (rimasterizzato poi per PS4).

Non sono tutte rose e fiori, però, dal momento che la volontà di realizzare un remake dell’avventura con Joel ed Ellie avrebbe portato al ridimensionamento, se non alla cancellazione, di altri progetti.

In un nuovo report di GameReactor.eu (via WCCFTech), si torna a parlare adesso di The Last of Us Remake e di quello che i fan dovrebbero aspettarsi.

E, a quanto pare, le aspettative dovrebbero andare ben oltre quelle per un semplice remaster del remaster, come anticipato dal portale europeo.

«Alcune persone sembrano pensare che questo sarà semplicemente nello stile di The Last of Us Remastered», viene menzionato nell’articolo.

«Non alziamo troppo le aspettative creando troppo hype, ma questo non sarà un “semplice” miglioramento della risoluzione, del frame rate e delle texture. [Il gioco] sfrutterà davvero la potenza e le funzionalità di PlayStation 5 con l’engine di The Last of Us Part II. Non solo in termini di grafica, ma anche per un altro paio di cose».

Parole che danno l’idea di come Naughty Dog non si stia limitando ad una nuova veste grafica ma stia mettendo mano al gameplay dell’originale.

Questo potrebbe comportare un ampliamento delle aree del gioco, così come all’adozione delle impressionanti animazioni e dei combattimenti del seguito.

Quel che è certo è che il rumor di un The Last of Us Remake ha incendiato il dibattito sui social, dal momento che in tanti pensano che non se ne sentisse il bisogno.

Nel momento in cui verrà esibito di fronte al grande pubblico, insieme al multiplayer di The Last of Us Part II, avrà dunque parecchio da dimostrare.

Indubbiamente, l’eredità del secondo episodio sarà molto difficile da raccogliere: parliamo, d’altronde, del titolo che ha raccolto più GOTY nella storia del gaming.