The Last of Us Part II supera The Witcher 3: è il gioco con più GOTY di sempre

The Last of Us Part II è il gioco con più premi GOTY (Game of the Year) di sempre, secondo un sito che tiene traccia degli award assegnati ai singoli titoli.

Come riporta GamesRadar+, sulla base di una scoperta segnalata su Reddit, il secondo capitolo della serie Naughty Dog si è portato a casa ben 261 premi nel 2020 stando a Gameawards.net.

La cifra è impressionante ma batte di appena un’unità quella fissata da The Witcher 3: Wild Hunt nel 2015: l’action RPG di CD Projekt dominava finora la classifica con 260 GOTY.

Gameawards.net tiene traccia dei premi assegnati dal 2003 ad oggi, unendo sia quelli assegnati dalla stampa che le scelte dei giocatori raccolte dai principali magazine.

I vincitori degli scorsi anni, per fare alcuni esempi, sono stati Death Stranding nel 2019, God of War nel 2018 e The Legend of Zelda: Breath of the Wild nel 2017.

Guardando nei primi anni tenuti in considerazione dall’aggregatore, invece, abbiamo Star Wars Knight of the Old Republic (di ritorno a breve, a quanto pare) nel 2003, Half-Life 2 nel 2004, Resident Evil 4 nel 2005, BioShock nel 2007.

Quanto al 2020, subito dietro The Last of Us Part II troviamo Hades, seguito da Ghost of Tsushima, Animal Crossing New Horizons, Cyberpunk 2077 e Final Fantasy VII Remake.

Naughty Dog si era accaparrata anche il premio come gioco dell’anno a The Game Awards, un riconoscimento che abbiamo salutato con uno speciale in cui abbiamo sottolineato i meriti dell’esclusiva PS4.

Un premio che non ha mancato di sollevare polemiche, specialmente per le modalità con cui è stato realizzato presso il team di sviluppo californiano.

C’è chi non è stato d’accordo, ovviamente, e non sono mancati i pareri contrari come quello degli sviluppatori giapponesi.