The Last of Us, qualcuno è certo di aver scoperto un segreto nel primo episodio

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta per arrivare al suo gran finale, nonostante gli episodi visti fino a questo momento hanno impresso nella pietra un prodotto di qualità straordinaria.

La prima stagione racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), inclusi alcuni momenti inediti mai visti prima.

Ad esempio, è stato scoperto che The Last of Us nasconde anche riferimenti alla Part II uscita su PS4, cosa questa che non è di certo passata inosservata.

Ora, come riportato anche da The Gamer, sembra proprio che un attento spettatore abbia scoperto un dettaglio nel primo episodio, sfuggito ai più.

Attenzione! Seguono spoiler su The Last of Us. Se non conoscete le vicende della serie e volete rimanere all’oscuro di ciò che vi aspetta, fermatevi qui.

A una prima visione, alcuni dettagli potrebbero sfuggire, sebbene qualcuno pare si sia accorto di un dettaglio nascosto fin troppo bene, nei momenti iniziali del primo episodio.

Una clip che indica la prima prova che Sarah si trovava nelle vicinanze di qualcuno già infetto è stata postata su TikTok da tale ‘lifeofdevint’.

Il fatto avverrebbe mentre la ragazza è in classe, all’inizio della giornata, quando guarda un compagno che muove la mano. Sarah se ne accorge perché il braccialetto dello studente continua a catturare la luce del sole e il bagliore la distrae.

Se si guarda attentamente la scena, si può notare chiaramente che lo studente non si limita a muovere il polso, ma si contorce in modo innaturale.

Un poster nell’episodio successivo sottolinea che uno dei primi sintomi che le persone manifestano dopo essere state infettate sono proprio gli spasmi muscolari.

Qualcuno nelle risposte al video ha anche sottolineato che il braccialetto che lo studente infetto indossa è un braccialetto medico, il che potrebbe spiegare perché i sintomi si sono manifestati più rapidamente rispetto alle altre persone presenti nella stanza.

Restando in tema segreti, lo showrunner Craig Mazin ha da poco spiegato il significato nascosto della musica finale usata nell’episodio 6.

Nel mentre, la serie TV di HBO ha scelto di tagliare la storia del sopravvissuto Ish: Neil Druckmann ha fatto chiarezza sul perché di questa scelta.

Infine, l’attore Gabriel Luna ha parlato del futuro del personaggio di Tommy nella seconda stagione della serie TV HBO di The Last of Us.