The Last of Us Stagione 2, un attore è già pronto al ritorno

La seconda stagione della serie HBO su The Last of Us è stata confermata solo alcuni giorni fa, tanto che ora è l’interprete di Tommy a fare il punto della situazione.

Se la prima stagione racconta la storia del gioco originale (che potete vivere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), la seconda dovrebbe narrare gli eventi visti in The Last of Us Part II.

HBO ha confermato l’arrivo della Stagione 2 con un teaser, con la conferma quasi implicita che il cast vestirà i panni dei personaggi visti nella Stagione 1.

Ora, dopo la conferma ufficiosa che la Ramsey ci sarà, l’attore Gabriel Luna ha parlato del futuro di Tommy nella seconda stagione.

Attenzione: da ora seguono spoiler su eventi e personaggi di TLOU Part II, ragion per cui proseguite a vostro rischio e pericolo.

In una recente intervista con EW, Luna ha raccontato di essersi approcciato al personaggio di Tommy sapendo già cosa accadrà nella Part II.

Tommy è infatti uno dei personaggi fondamentali del sequel del videogioco Naughty Dog e Gabriel Luna non vede l’ora che venga esplorato in maniera maggiore rispetto alla Stagione 1.

«Ho proposto alcune idee a Craig e Neil su ciò che potremmo esplorare, considerando che possiamo andare a toccare alcune parti della storia che non possiamo sperimentare nel gioco», ha spiegato Luna.

E ancora: «Sono entusiasta di questo lavoro. Quando ho giocato ai videogiochi, ho vissuto la storia come un pezzo unico, una storia unificata. Quindi mi stavo preparando tanto per la Part II quanto per il lavoro che stavo cominciare. Quindi sì, sono pronto».

Restando in tema, i fan hanno già scelto a gran voce quale attrice vorrebbero vedere nei panni di Abby, in The Last of Us Stagione 2 di HBO.

Ma non solo: alcuni giorni fa l’attrice Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.