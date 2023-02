The Last of Us, la canzone finale dell’episodio 6 ha un profondo significato nascosto

L’episodio 6 di The Last of Us si è rivelato particolarmente emozionante per i fan, anche per tutti quei giocatori che conoscevano già tutti gli eventi più importanti, avendoli già visti nel capolavoro di Naughty Dog.

Insieme alle numerose toccanti scene di quella puntata, uno degli aspetti che ha colpito maggiormente gli spettatori è stata sicuramente la scelta della canzone finale: una decisione non casuale e che ci avvicina sempre di più al finale di stagione e del primo capitolo videoludico (trovate il remake Part I su Amazon).

Dopo che la regista dell’episodio ha svelato alcuni retroscena importanti sulla puntata, rivelando che è stata ispirata all’Assedio di Sarajevo e che Pedro Pascal ha pianto davvero durante “quella” scena, adesso sappiamo anche come mai sia stata scelta quella musica e che cosa significa davvero.

A rivelarlo è stato l’autore Craig Mazin all’interno del consueto podcast dedicato a The Last of Us, confermando che non solo è un collegamento con la prima puntata — in cui si sentiva nel finale la versione originale come segnale di allarme — ma anche un modo di riflettere lo stato d’animo di Ellie (via ComicBook).

Attenzione: da questo momento troverete spoiler sul finale dell’episodio 6 di The Last of Us. Se non avete ancora visto la puntata e non volete rovinarvi la sorpresa, sconsigliamo di proseguire la lettura.

Come ormai gli spettatori ricorderanno, la puntata si chiude con un vero e proprio “cliffhanger”: Joel finisce per collassare a terra dopo essere stato pugnalato, al limite tra la vita e la morte, confermando anche le sue preoccupazioni di non essere più l’uomo letale di una volta.

Ellie si ritrova dunque a supplicarlo di riprendersi, mentre in sottofondo si sentirà dopo pochi istanti una cover di «Never Let Me Down Again», ovvero «Non deludermi di nuovo»: una scelta non casuale e che riflette gli attuali sentimenti della protagonista:

«L’idea è che, alla fine dell’episodio, quando Ellie guarda Joel — la persona con cui sta affrontando un viaggio — lui l’ha delusa, mentre la canzone dice «non deludermi di nuovo». […] Volevo ripresentare quella canzone, ma dal punto di vista della tristezza e della perdita».

Anche la scelta di introdurla come cover non è stata casuale: Craig Mazin ha chiesto alla figlia Jessica di essere la voce proprio per rievocare come si sentisse Ellie attualmente.

«Volevo sentirla cantata da una voce femminile per richiamare Ellie. […] Così le ho mandato questa canzone e le ho detto: “Jessie, puoi farne una cover che sia inquietante e lenta e che riguardi una figlia che ha appena perso il padre?“».

Insomma, il messaggio della canzone arriva forte e chiaro: Ellie ha ormai visto in Joel una vera e propria figura paterna e, come tutti i figli, ritiene che il suo genitore sia invincibile e che nulla possa scalfirlo o impedirle di proteggerla. Il finale dell’episodio 6 ci ha però restituito una realtà ben diversa ed emozionante, avvicinandoci alla conclusione della serie.

Un altro aspetto particolarmente interessante è che la sesta puntata sembra aver gettato le basi anche in vista della possibile prossima stagione, al punto che moltissimi fan sono convinti di aver scoperto l’introduzione di un personaggio fondamentale per Part II.