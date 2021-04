The Last of Us Part II, scoperto nuovo dialogo prima del finale

La narrazione di The Last of Us Part II è stata in grado di emozionare tantissimi giocatori, in grado di esaltarsi particolarmente durante le fasi finali del titolo.

Uno degli scontri brutali accaduti in particolare nella conclusione ha anche colpito fortemente l’attrice che ha prestato l’aspetto a Dina, uno dei personaggi chiave della storia di Ellie.

Mentre il pubblico è ancora diviso sulla volontà di vedere o meno il remake del primo The Last of Us, la seconda parte continua a nascondere tanti segreti in attesa di essere scoperti dai giocatori più attenti.

Nel forum Reddit dedicato alla serie videoludica di Naughty Dog, l’utente quirk-the-kenku ha scoperto in particolare un nuovo dialogo che avviene prima del finale di gioco.

Ovviamente da qui in poi troverete spoiler sulla seconda avventura di Ellie, quindi se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di chiudere questa pagina o tornare indietro.

Nel momento della storia in cui potremo vedere Ellie e Dina vivere insieme nella fattoria, per la nostra protagonista sarà possibile esplorarne notevolmente gli interni, rendendo impossibile però uscire al di fuori.

Il luogo è infatti recintato a dovere ed Ellie non ha alcuna intenzione di uscire allo scoperto, rivelandone le motivazioni in un nuovo interessante dialogo appena scoperto.

Leggi anche: The Last of Us Remake è un brutto segno per PS5

Tenendo in braccio il figlio di Dina, dopo esserci avvicinati a sufficienza alla recinzione, sentiremo la protagonista avvertirlo dolcemente che «le brutte cose sono lì fuori».

All’interno della fattoria nessun infetto sarebbe stato in grado di entrare, offrendo dunque ad Ellie e Dina lo spazio ideale per poter crescere in tranquillità il piccolo JJ.

Sappiamo poi bene che la storia di Ellie poi proseguirà alla ricerca della sua vendetta, ma si tratta di un aspetto che non toglie assolutamente nulla alla dolcezza di questo momento ed all’ennesima dimostrazione di come Naughty Dog abbia curato i dettagli in maniera quasi maniacale.

Lo stesso utente aveva inoltre scoperto pochi giorni fa una rara feature nell’esplorazione, dimostrando di essere comunque uno dei fan più attenti del capolavoro della scorsa generazione.

Recentemente The Last of Us Part II ha anche vinto un premio molto importante: il miglior gioco ai GLAAD Media Awards per la propria rappresentazione accurata della comunità LGBTQ.