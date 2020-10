The Last of Us Parte II in stile anime è la serie TV che tutti desideriamo

The Last of Us Part II è l’ormai celebre capolavoro sviluppato da Naughty Dog e prodotto da Sony, disponibile da diverse settimane in esclusiva assoluta su console PS4.

Il gioco, nonostante sia ormai uscito da diverse settimane, continua a far discutere, grazie anche e soprattutto alle sue tematiche adulte unite ad una giocabilità davvero ricca e sfaccettata.

Dopo la versione del gioco in stile Studio Ghibli che vi abbiamo mostrato alcuni mesi fa, è ora il turno di una nuova “visione” del titolo ideato da Neil Druckmann. A offrirci alcune splendide fan art che immaginano The Last of Us Parte II come fosse un vero e proprio anime giapponese, troviamo la bravissima Carolina Oliveira (aka nattotwister), un illustratrice di Lisbona con la passione per il gioco Naughty Dog.

Una fan art di Caro Oliveira.

Poco sotto, trovate una corposa gallery che mostra alcuni momenti chiave del secondo capitolo, riletti in chiave “animata” (incluse alcune sequenze con Abby e Dina che i giocatori del titolo hanno imparato a conoscere fin troppo bene)

Ma non solo: in basso trovate altre, splendide immagini ispirate invece al primo capitolo della serie, ossia l’originale The Last of Us (uscito originariamente su PS3).

Sicuramente, sarebbe davvero favoloso poter vedere un giorno una serie animata del genere, sebbene siamo sicuri che lo show targato HBO e attualmente in lavorazione renderà giustizia all’opera originale (o perlomeno, così ci auguriamo).

