The Last of Us Parte II, i vincitori del concorso fotografico sono dei veri artisti

Poche settimane fa, su PlayStation Blog ha preso il via contest in cui vengono premiati (con la pubblicazione) i migliori scatti inviati dai giocatori a tema The Last of Us: Parte II, mostrandoci le migliori foto digitali inviate dagli utenti (molte delle quali dei veri capolavori).

Ora, via Twitter, Naughty Dog ha annunciato i vincitori della prima settimana, pubblicando i quattro scatti ritenuti più validi a furor di popolo (ammirando il risultato finale direi che la vittoria è più che meritata).

Le immagini, che mostrano vari momenti di gioco (incluso il suggestivo “viaggio nello spazio” di Ellie, che i giocatori del titolo ricorderanno davvero molto bene) sono davvero molto suggestive, grazie anche al filtro scuro che rende il tutto ancora più affascinante e ricco di fascino.

Dopotutto, i photo mode si stanno rivelando essere delle vere e proprie fonti di ispirazione per molti fotografi in erba, come testimoniato anche qualche settimana quando vi avevamo mostrato cosa fosse capace di fare un professionista con tra le mani Ghost of Tsushima.

Ecco il messaggio originale pubblicato dallo sviluppatore americano:

Annunciamo i vincitori della prima settimana del nostro #TheLastofUsPartII Photo Mode contest! Congratulazione a Daniel K e Ariana M., Christian B., and Omar K.

Avete già letto anche Game Informer ha da poco incluso The Last of Us Parte II tra i migliori giochi dell’anno? E che il titolo Naughty Dog è anche rientrato meritatamente tra i papabili Game of the Year per i prossimi Golden Joystick Awards?

Se non lo avete già fatto, vi suggeriamo anche di recuperare il nostro speciale d’opinione titolato “Dopo aver finito The Last of Us Parte II ogni gioco mi sembra più brutto”?

The Last of Us Parte II è disponibile dal 19 giugno scorso in esclusiva assoluta su console PS4.