The Last of Us Serie TV: un celebre attore de Il Trono di Spade sarà Joel?

The Last of Us, il leggendario videogioco targato Naughty Dog, verrà adattato molto presto per HBO dalla celebre e acclamata firma di Craig Mazin (Chernobyl), alla quale si affiancherà quella del game director Neil Druckmann.

La curiosità verso questo nuovo show dedicato al capolavoro disponibile su PS3 e PS4 è davvero alle stelle, nonostante le informazioni relative al progetto siano ancora alquanto scarse. Mazin, intervenuto in un’intervista per la BBC di alcuni mesi fa, ha anticipato che l’adattamento televisivo delle vicende di Joel ed Ellie mostrerà vari momenti che non sono presenti nel titolo originale.

Joel ed Ellie.

Resta però ancora una domanda irrisolta: quali sono gli attori che vestiranno i panni della coppia di protagonisti?

In queste ore ha iniziato a farsi strada sul web un nome decisamente particolare, ben noto agli appassionati di serie TV (specie quelle di matrice fantasy). Stiamo parlando di Nikolaj-Coster Waldau, celebre per aver vestito i panni di Sir Jaime Lannister de Il Trono di Spade.

Un'immagine dell'attore Nikolaj-Coster Waldau in Small Crimes.

L’attore è infatti tra i più vociferati per il ruolo di Joel, tanto che proprio durante un AMA via Reddit, Waldau ha fornito una risposta decisamente bizzarra alla domanda circa la sua eventuale partecipazione alla serie TV:

Ho appena acquistato The Last of Us: Part II. Che grande gioco.

Insomma, una risposta piuttosto strana (sarebbe bastato infatti rispondere con un secco “no”, non trovate?), che potrebbe in realtà nascondere un indizio piuttosto marcato circa la partecipazione dell’attore nello show HBO.

Ricordiamo in ogni caso che Naughty Dog ha deciso che il 26 settembre 2020 non si terrà più il consueto Outbreak Day (data che nel gioco coincide con l’esplosione dell’infezione da Cordyceps), bensì il The Last of Us Day un nome che “non solo tiene conto del mondo reale intorno a noi, ma che riflette anche la crescita della community.”

Magari proprio in quell’occasione lo sviluppatore rivelerà nuove informazioni sulla serie prodotta da Mazin. Incrociamo le dita.