The Last of Us Parte 2, la trama è complicata? Ecco il riassunto per foto

Quella di The Last of Us Parte 2 è una trama che tocca dei punti molto importanti, mai raccontati prima con questa profondità in un videogioco.

Già l’originale The Last of Us ci aveva dimostrato quanto il videogioco possa essere il motore di un racconto diverso dal solito, colpendo molti videogiocatori.

Qualcuno ha anche provato a cambiare il finale del gioco originale, con un tentativo disperato che però non è andato esattamente come sperato.

Il secondo capitolo alza ancora l’asticella e mette in gioco dei temi ancora diversi, anche se non tutti i fan ritengono che il racconto sia perfetto.

In The Last of Us Parte 2 uno dei temi principali è quello della prospettiva, di come le nostre azioni possono influire su quelle degli altri e viceversa.

Come saprete, ad un certo punto si passa a controllare un secondo personaggio durante l’avventura, con l’obiettivo di vivere come le azioni precedenti hanno cambiato la vita del secondo personaggio.

Lo scontro tra Ellie ed Abby è centrale in tutto il racconto, e un giocatore ha deciso di cambiare letteralmente prospettiva per vedere l’effetto che fa.

Nel caso non l’abbiate capito, questo racconto fotografico contiene potenti spoiler per quanto riguarda The Last of Us Parte 2.

Detto ciò, ecco qua (cliccate per il blocco degli spoiler):

L’idea è quella di utilizzare il photo mode e provare a replicare la prospettiva inversa, negli scontri chiave, di personaggi che non possono essere utilizzati.

Un riassunto dello scontro tra Ellie ed Abby che dura per tutto il gioco, e che altri hanno rappresentato in chiave ancora più epica.

Storie così importanti, e forti, che come saprete verranno riprodotte in una serie di HBO con degli attori più somiglianti del previsto.

C’è anche chi ha cominciato a buttare lì delle idee per il terzo capitolo su PlayStation 5, giusto per portarsi avanti.