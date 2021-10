The Last of Us Part II, ma come fosse nell’Antica Grecia

The Last of Us Part II è uno dei giochi più importanti tra quelli appartenenti alla passata generazione di console PlayStation (forse, il più incisivo in assoluto).

In maniera ancora maggiore rispetto al primo capitolo, il sequel delle avventure di Ellie è un’avventura unica e in grado di rimanere impresso per un bel po’ di tempo.

In attesa che Naughty Dog confermi ufficialmente la lavorazione della Part III, alcuni fan hanno iniziato a speculare sulla storia del prossimo capitolo.

Questo senza dimenticare anche che il multiplayer dedicato a The Last of Us Part II è in arrivo, come confermato dagli stessi sviluppatori americani diversi giorni fa.

Ora, sono tante le riletture e le interpretazioni dei vari personaggi del gioco, ma a quanto pare qualcuno ha deciso di superarsi.

Come pubblicato sulle pagine social ufficiali di Naughty Dog, un’artista ha optato per una rilettura delle due protagoniste davvero unica nel suo genere.

L’interpretazione classica di Emanuele di Abby ed Ellie, ora trasformate in “Abigail l’imperdonabile” ed “Ellie la perduta” è stupefacente.

Potete ammirare le due, sorprendenti illustrazioni poco più in basso:

Si tratta ovviamente di due fan art non ufficiali, visto che l’ambientazione principale del gioco non è certo simile a quella di un Assassin’s Creed Odyssey o God of War.

Del resto, non è certo la prima volta che qualcuno si diletta in una rilettura davvero molto particolare dei protagonisti dell’avventura Naughty Dog.

Solo pochi giorni fa qualcuno si è divertito nell’includere Ellie e Dina da TLOUII in un altro gioco di un certo successo, un simulatore di vita che non ha certo bisogno di presentazioni.

Vero anche che il gioco originale – forse più del successore – sembra avere un “problema” legato alle fasi stealth, come testimoniato da qualcuno.

Infine, alcuni giocatori hanno invece provato ad analizzare la storia della Part II da una semplice domanda: se poteste cambiare un solo dettaglio della storia, quale sarebbe?