The Last of Us Part II, la storia è perfetta? Ecco cosa ne pensano i fan

Quella di The Last of Us Part II è una storia intensa, che ha diviso i giocatori e ancora oggi fa discutere, ma è davvero perfetta?

Il seguito del premiatissimo titolo di Naughty Dog è stato il canto del cigno di PlayStation 4, e da allora niente è stato più lo stesso nel mondo dei videogiochi.

Proprio di recente è emerso un nuovo dettaglio che riguarda un personaggio che è stato tagliato nella versione finale del gioco, e che doveva avere una parte nella storia.

E tra le parti di essa più discusse c’è sicuramente la sezione finale, che ancora oggi è l’elemento di discussione più forte tra i fan di The Last of Us Part II.

Quello di Naughty Dog è un titolo che ha fatto discutere moltissimo, ma che è stato anche enormemente apprezzato. Quindi The Last of Us Part II è davvero perfetto?

Se lo sono chiesti alcuni fan, precisamente su Reddit, che hanno provato ad analizzare la storia da una semplice domanda: se poteste cambiare un solo dettaglio della storia, quale sarebbe?

Prima di continuare la lettura della notizia vi segnaliamo che, se non avete finito la storia del gioco, incapperete sicuramente in spoiler molto pesanti che riguardano The Last of Us Part II. Vi sconsigliamo di proseguire la lettura in questo caso.

Le risposte dei giocatori sono effettivamente molto interessanti, al di là delle critiche o meno.

C’è chi avrebbe voluto vedere svilupparsi in maniera ulteriore il rapporto tra Jesse e Dina, dando la possibilità alla coppia di esprimersi maggiormente. Altri, invece, hanno sottolineato come a volte il gioco si concentri troppo sull’esplorazione fine a sé stessa, senza nessun tipo di storia o narrazione ad essa legata.

Un altro commento interessante riguarda anche la parte finale a Santa Barbara, la più discussa. C’è chi l’avrebbe voluta più lunga o più corta, perché nello stato in cui viene presentata non sembra né un capitolo intero, né un breve finale con cui chiudere la storia, e il desiderio sarebbe stato quello di non dilatare magari questa sezione di gioco.

A proposito di storie, di recente Neil Druckmann ha scelto quali sono le sue serie Netflix preferite, sono come le vostre?

Mentre la serie di HBO continua la sua lavorazione, e di recente abbiamo visto anche la prima foto ufficiale degli attori.

Il titolo ora è giocabile anche in streaming, visto che è stato inserito anche nei videogiochi gratis di PlayStation Now, l’avete visto?