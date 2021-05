The Last of Us Part II, video svela due dettagli che vi siete persi nel finale

The Last of Us Part II è un titolo dai mille dettagli che possono essere persi nell’heat of the moment, ma in questo caso i giocatori davvero non hanno davvero alcuna colpa.

Nell’ultimo video dedicato al secondo capitolo della saga Naughty Dog, il canale YouTube Speclizer ha infatti lasciato i confini naturali del gioco per scoprire ulteriori particolari.

La clip è incentrata su una pletora di dettagli che possono essere scoperti soltanto uscendo dalle inquadrature, ma due specialmente dal finale, cui potrebbe fare seguito un altro titolo in una location molto differente, ci hanno colpito.

Sempre a proposito di un The Last of Us Part III, per il momento ancora eventuale, c’è chi ha già immaginato l’aspetto di Ellie e Joel per allora.

Due dettagli dal finale che probabilmente vi siete persi riguardano scene che hanno come protagonista Ellie e in un ruolo da comprimario ma comunque piuttosto importante Joel.

Seguono spoiler su due scene del finale di The Last of Us Part II

Uscendo dall’inquadratura stabilita da Naughty Dog dopo aver ottenuto il codice del prodotto, Speclizer è riuscito a scoprire cosa succede all’infuori della visuale di Ellie e del giocatore.

Nella scena finale, ad esempio, l’animazione di Ellie si interrompe non appena partono i titoli di coda, quindi è tutto lasciato all’immaginazione e nel gioco in sé non succede alcunché.

Un altro dettaglio scoperto è relativo alla sequenza da disturbo post-traumatico della protagonista, quando si sente chiamare da Joel alla fine di una lunga scala.

Una volta raggiunta la porta, è possibile notare come questa non si apra, ma cosa c’è davvero in quella stanza? La stanza è in realtà vuota e Joel non è lì: per risparmiare calcolo computazionale, è stata usata solo la voce del personaggio.

Se avete amato The Last of Us Part II, date un’occhiata al video per scoprire tanti altri trucchetti che lo studio californiano ha dovuto utilizzare per ottimizzare al massimo le performance di PS4.

Uscire dai confini dell’inquadratura sta consentendo di scoprire tantissime chicche, del resto, come la vera posa di Ellie durante la photo mode.

Gli appassionati stanno però sottolineando giorno dopo giorno alcuni particolari, talvolta in collegamento tra i due The Last of Us, altre in disaccordo tra di loro.

Non solo giochi, però: il franchise PlayStation sta per sbarcare anche in TV, grazie alla serie HBO sulla quale stanno trapelando gustose informazioni.