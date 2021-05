The Last of Us Part II, fa discutere una differenza nella scena dell’ospedale

La famosa scena flashback dell’ospedale in The Last of Us Part II, tratto dalla famosa sequenza finale del primo capitolo, sembra avere un piccolo dettaglio diverso quando la riaffrontiamo nel secondo capitolo.

Questa particolare sequenza era già finita sotto le lenti di ingrandimento dei fan del secondo capitolo di Naughty Dog a causa di alcune differenze particolarmente evidenti, ma adesso è stato notato anche un ulteriore inconsistenza che inizialmente era sfuggita.

Di recente ricordiamo come sia stato anche notato un toccante parallelo tra Ellie e Joel, legata all’utilizzo della chitarra da parte della protagonista dopo un particolare evento.

Non solo, ma un fan è riuscito anche a spiegare una scena che sicuramente ha fatto saltare in aria la maggior parte dei giocatori.

Attenzione: di seguito troverete spoiler legati a The Last of Us e The Last of Us Part II. Se non avete avuto modo di giocare entrambi i titoli, vi suggeriamo di non proseguire oltre con la lettura.

La scena di oggi presa in analisi dalla community è ovviamente la sequenza in cui Joel decide di salvare Ellie dall’intervento: un evento che, come ben sappiamo, scatenerà la storia narrata in The Last of Us Part II, facendoci scoprire anche altri punti di vista.

Questa sequenza era già stata, come dicevamo in apertura, dissezionata dalla community a causa di cambiamenti evidenti nel secondo capitolo, come l’aspetto diverso del dottore e degli stessi interni dell’ospedale.

Anche un dettaglio presente all’esterno era però diverso da come lo ricordavamo nel primo capitolo, e si tratta in particolare del modo in cui è necessario aprire la porta per entrare all’interno della stanza.

L’utente Reddit TheDanteEX ha infatti scoperto che il modo in cui si apre è decisamente inconsistente, come visibile nello screenshot comparativo condiviso nel forum dedicato alla serie:

Ovviamente si tratta di un dettaglio di poco conto, che però ha comunque sorpreso non poco i fan, considerando quanto hanno riposto attenzione nei dettagli nel resto dell’avventura.

Tra i giocatori c’è chi ha tenuto a scherzare come, adesso che ne sono venuti a conoscenza, il gioco è «rovinato» e non più godibile.

I fan che hanno deciso di discutere un po’ più seriamente questo curioso ritrovamento sottolineano come potrebbe essere diversa perché, in fondo, si tratta di una scena flashback.

Anche nella realtà ci capita infatti di ricordare determinati eventi o particolari in maniera diversa da quanto realmente accaduti, tra cui anche il modo in cui ricordiamo diverse strutture o, in questo caso, una porta.

Nonostante la teoria sia sicuramente affascinante, la spiegazione più plausibile è che gli sviluppatori abbiano semplicemente scelto di ricostruire questa scena da zero, tenendo conto di una particolare regia nel voler narrare gli eventi.

Per questo motivo, alcuni utenti si dicono pienamente convinti che si sia trattato unicamente di una decisione creativa del team e di non vederci chissà quale strano mistero dietro.

D’altronde, non è il primo dettaglio del primo The Last of Us che Naughty Dog ha scelto di ricostruire interamente: anche la foto di Joel e Sarah è infatti diversa da come la ricordavamo.

