The Last of Us Part II, la vera posa di Ellie nel photo mode è esilarante

Incredibile come The Last of Us Part II continui a sorprendere, specie quando si tratta di segreti e curiosità sul gioco.

Il titolo targato Naughty Dog è infatti diventato un instant classic anche grazie a una cura dei dettagli strepitosa, molto superiore rispetto a quella già sorprendente dell’episodio originale.

Ora, dopo avervi mostrato un oggetto presente nella stanza di Ellie (più in particolare, un oggetto realizzato a mano da Joel), è ora il turno di un nuovo e particolare dettaglio della Part II.

Dopotutto, vi avevamo già segnalato di come l‘aspetto della protagonista del gioco potesse cambiare in alcune cutscene, ma a quanto pare ora qualcuno si è davvero superato.

In modalità debug, un utente via Reddit ha scoperto la “vera” posa di Ellie in modalità Photo Mode, ossia quella che ci permette di scattare fotografie dell’ambiente circostante.

Come potete vedere coi vostri occhi nell’immagine poco sotto, il personaggio appare in una posizione realmente curiosa (e decisamente innaturale), cosa questa che rende ancora più buffa la posa di Ellie.

Ricordiamo anche che un documento apparso in rete ci ha permesso di leggere una recensione scritta da alcuni membri di Xbox Portfolio Team su The Last of Us Part II, con molta probabilità destinata ad un meeting interno a Microsoft.

Al netto delle critiche o degli elogi, il gioco ha totalizzato comunque un successo dietro l’altro, come riportato da un noto aggregatore di premi Game of The Year, il quale lo ha incoronato come il titolo più premiato di sempre.

Infine, se aspettate al varco la serie TV HBO, non perdete anche questo sorprendente fan film dedicato a The Last of Us e chiamato Ellie’s Revenge.