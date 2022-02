Bloodborne PS1 è uguale dalla versione PS4? Un video lo svela

Bloodborne è un titolo che non ha certo bisogno di presentazioni, tanto che ad oggi risulta essere uno dei souls più amati di sempre

Il soulslike gotico di FromSoftware ha infatti fatto breccia nel cuore dei fan sin dal primo giorno, tanto che da anni viene chiesto a gran voce un sequel o addirittura una remastered.

In attesa di un annuncio ufficiale al riguardo, qualcuno ha deciso di trasformare Bloodborne in un vero e proprio gioco per la prima PlayStation a 32-bit.

Un demake, quindi, da pochi giorni disponibile in forma assolutamente gratuita e quindi scaricabile senza alcun costo. Quante differenze ci sono però tra questa “nuova” versione PSOne del souls e l’originale uscito su PS4?

Ora, il consueto ElAnalistaDeBits ha pubblicato un interessante video su YouTube in cui mette a confronto il gioco uscito su PlayStation 4 diversi anni fa con il demake PS1.

Come prima cosa la durata tra i due giochi è sensibilmente differente: se l’originale dura infatti 30 ore circa, Bloodborne PSX dura invece circa 4 ore.

La versione a 32-bit include inoltre solo i primi 2 boss del gioco originale, cosa questa che rende quindi il titolo assolutamente incompleto se messo a confronto con il masterpiece di From.

Il Cacciatore può inoltre menare fendenti con due delle armi più amate del gioco, ossia la mannaia e la Blood Spear.

Graficamente, le differenze tra i due giochi sono ovviamente abissali, sebbene lo stile estetico e il look generale della versione PS One ricorda moltissimo l’originale, incluso l’utilizzo di effetti audio e musiche assolutamente in linea.

L’edizione PS One è stata creata da Lilith Walther e si può scaricare gratuitamente a questo indirizzo, quindi fatelo vostro al più presto.

