Cyberpunk 2077 per PS1 vi piacerà più che su PS4 (e non avete tutti i torti)

L’utente YouTube Anders Lundbjörk ha reimmaginato Cyberpunk 2077 in chiave PS1, e probabilmente questa versione vi piacerà più del gioco originale per PlayStation 4.

Il demake simula la realizzazione del gioco come sulla prima PlayStation, con tanto di grafica dei tardi anni ’90 e una riproposizione molto fedele di Night City.

Come suggerisce Kotaku, questo demake è probabilmente migliore rispetto a quello che abbiamo visto proposto in Dreams.

Semplicemente, quello visto in Dreams è troppo “perfetto”, il gioco-crea-giochi di Media Molecule è troppo sofisticato per rendere l’aspetto grezzo (e anche l’aspect ratio 4:3) dei titoli dell’epoca.

Quello che potremmo definire bonariamente Cyberpunk 1997 è forse una versione dello shooter RPG di che raccoglierà più proseliti dell’originale per PS4.

Il gioco continua a fare miglioramenti nella sua discussa controparte per PlayStation 4, ma anche con la patch 1.05 siamo lontani dalla perfezione.

Su Xbox invece la situazione è abbastanza diversa: pure in quel caso non siamo dalle parti dell’ideale ma ci sono situazioni in cui il frame rate è raddoppiato e la risoluzione aumentata, almeno.

Una soluzione che mette d’accordo tutti è, insolitamente, quella per Stadia: come analizzato nel nostro speciale sul tema, la piattaforma di gioco in streaming ha un port di livello e una grande comodità d’uso.