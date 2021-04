The Last of Us Part II, scoperto un dettaglio sulla prima casa

Un fan particolarmente attento ha notato un dettaglio molto particolare sulla prima casa di The Last of Us Part II, apparsa nella parte introduttiva del gioco con una conversazione tra Joel e Tommy.

L’avventura dei Naughty Dog è stata apprezzata da un ampio pubblico di giocatori e critici, al punto da essere già riuscito a diventare il videogioco più premiato della storia.

I giocatori sono ancora in attesa di una patch che possa portare l’avventura in 4K e 60fps su PS5, ma stando alle ultime indiscrezioni potrebbe essere stata cancellata.

Nel frattempo, l’utente Reddit theCosmicTitan ha diffuso sul forum dedicato alla serie una particolare scoperta sulla sezione introduttiva del sequel di The Last of Us: la casa in cui si trovano Joel e Tommy sarebbe la stessa diffusa nel reveal trailer.

In quell’occasione, i due fratelli hanno avuto modo di discutere di ciò che è successo alla fine del primo capitolo, con l’evento che tutti i giocatori sicuramente ricorderanno profondamente e che ha condizionato ciò che succederà nella seconda avventura.

Effettivamente, il confronto con il trailer del 2016 non lascia molto spazio ad ulteriori interpretazioni: sembra proprio che Naughty Dog abbia voluto utilizzare la prima ambientazione mai mostrata al pubblico proprio per la fase introduttiva del gioco.

Se volete riguardare la meravigliosa presentazione del 2016, potete farlo nel video ufficiale qui allegato e confrontare voi stessi l’ambientazione:

Sicuramente si tratta di un piccolo dettaglio molto interessante: chissà se l’intenzione di Neil Druckmann e soci sia stata fin dalle prime fasi di produzione di utilizzare questa particolare casa per i primi minuti di The Last of Us Part II.

Qualunque sia la verità, i fan probabilmente apprezzeranno particolarmente questo particolare segreto: la prima casa mai vista è dunque anche che i giocatori vedono la prima volta dopo aver iniziato la nuova storia di Ellie.

Secondo il noto giornalista Jason Schreier, che ha anche svelato l’esistenza del remake sul primo The Last of Us, il comparto multiplayer del secondo titolo sarebbe uno stand-alone ancora in sviluppo.

Nel frattempo, i fan continuano ad apprezzare ancora la storia di Ellie ed ulteriori dettagli nascosti al suo interno, come il modo in cui può cambiare il tono di voce della protagonista all’interno della stessa conversazione.

Anche un’altra conversazione tra Ellie e Dina, all’apparenza insignificante e di contorno, nasconde in realtà un dettaglio molto importante nella narrazione.